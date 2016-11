Marc Anthony celebra premio… ¿sin Shannon de Lima y con J.Lo? (FOTO)

¿La duda está en el aire? ¿Dónde estaba la esposa de Marc Anthony? Y es que Jennifer López y el cantante boricua han vuelto a dar de qué hablar,al filtrarse unas fotografías donde aparecen supuestamente, celebrando el premio especial que recibió el cantante como Persona del Año de los Latin Grammys en Las Vegas.

En la foto de Instagram aparecen López y Marc en una fiesta privada que se ofreció tras la entrega de su premio.

Pero esas imágenes donde están muy juntos, no les gustaron a muchos usuarios y rápidamente los criticaron, “Qué falta de respeto por parte de los dos, así tengan hijos juntos, ellos se divorciaron y se supone que él tiene esposa. No se tienen respeto ni a sí mismos”, “Mal, mal, mal deberían ser un poco mas discretos y no tan descarados”, ” hahahaha la cara del cinismo..”, “El descaro es inminente, a ellos no les importa lo que digan, pero como figuras públicas deben manifestar respeto por el matrimonio. Eso se paga”, les escribieron.

Fue precisamente el cantante cubano Leoni Torres quien compartió una foto donde aparece sentado en un sillón al lado de Marc y JLo en la fiesta.

Y aquí está @jlo apapachando a @marcanthony en su día #personoftheyear Una foto publicada por ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) el 17 de Nov de 2016 a la(s) 4:16 PST

Además el cantante del grupo Gente de Zona, Alexander Delgado, también publicó otra foto al lado la expareja en otro momento del evento.

Gracias @alexandergdz por esta foto ???????????? @jlo no fue al homenaje de @marcanthony pero si estaba en su fiesta SÚPER privada #personoftheyear ????????¿Dónde estará @shadelima? ???? Una foto publicada por ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) el 17 de Nov de 2016 a la(s) 3:57 PST



Con esto crecen los rumores de una supuesta separación de Marc y Shannon, pues J.Lo y el boricua han estado muy juntos desde que la cantante apareció sorpresivamente en uno de los conciertos que él ofreció en el Carnegie Hall de Nueva York, y después actuaron juntos en apoyo a Hillary.

Además, J.Lo está preparando con su exmarido el segundo disco en castellano de su carrera. Hasta el momento no se ha visto a su pareja la modelo venezolana Shannon de Lima, pero aún puede desfilar en la alfombra roja esta noche de los premios Grammy.

En programas como Un Nuevo Día también mostraron las imágenes y le preguntaron a Marc quiénes de su familia estarían presentes, y dijo que lo desconocía pues todo era una sorpresa.