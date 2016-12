Mamá de Rubí estalla y dice ‘no somos monigotes de nadie’ (VIDEO)

Al parecer la repentina fama de los padres de Rubí ya está causando estragos en ellos. En un video que circula en las redes sociales se puede ver a la mamá de la famosa quinceañera llorando y quejándose de las burlas que ha recibido de mucha gente.

“No tienen escrúpulos, uno se ha pasado de buena gente, se lo juro”, se escucha decir a la mexicana en als afueras de su hogar. Aunque en las imágenes aparece como entrevista exclusiva, no se detalla si fue para algún medio de comunicación.

En la descripción del video explican que ninguna televisora ha apoyado a sus familiares y donde afirman que la mamá de Rubí donde les “habla con el corazón”.



La persona que está entrevistando a la señora le preguntó “cuando los han invitado… ¿les pagan?”, y ella responde, “no, lo que es el boleto de avión, el hospedaje, comida, pero es un ratito, uno no puede tomar unas vacaciones, pero a nosotros ni un cinco nos han dado, mi esposo tiene un buen de rato que no puede trabajar, dice ‘hasta mi patrón voy a perder’, y es lo que la gente no entiende”.

Y agrega que la gente piensa que uno está recibiendo, “pero nosotros no buscamos esto, y sí me da coraje que mucha gente se esté valiendo de eso y ni siquiera han venido a decir pues gracias porque nos serviste de… pizzerías, esas caricaturas que dicen… no he tenido el tiempo de verlas”.

Y molesta se quejó, “no me llama la atención que uno sirva de burla de la gente, ya llega un momento en el que a mí sí me molesta, que traen a mi esposo con las pizzas, cargadas.. por favor uno no es un monigote, que cualquier persona piense en su hija, nosotros de buena gente nos hemos pasado, no fue nuestra intención, que esto se saliera de contexto, la gente se están aprovechando, pero igual le digo a todas esas personas que están haciendo su agosto a costillas de uno que les rinda su dinero, que así como les va a llegar, así se les va ir”.

Y finalizó, “eso no se vale”.

Y es que al parecer la familia está cansada y la misma Rubí están estresados por tanto acoso, así lo dijo su propia madre, “no sé lo que esté pasando, estamos improvisando donde se dará la comida, si no se llegan a hacer las cosas como es, espero que no vaya a ser otra cosa de memes, comprendan que todo lo que yo tenía preparado, (pero) para nosotros es difícil”.