Mamá de Carlos Calderón pasa momentos de angustia en elevador (FOTO Y VIDEO)

La mamá del conductor de Univisión, Carlos Calderón, pasó momentos de angustia en un elevador. Fue el mismo presentador mexicano quien narró cómo su progenitora tuvo que ser rescatada junto a su mascota.

“Mi mamá se atoró en el elevador pero el @miamibeachfire llegó al rescate”, escribió junto al video y una fotografía.

En las imágenes aparece la señora acompañada de su perro justo en el momento en el que los bomberos los auxiliaron.

Muchos seguidores dijeron que ellos no hubieran podido mantener la sonrisa como la madre de “Carlitos” lo hizo, ya que siempre se mantuvo muy tranquila: “me muero de claustrofobia!!”, “Bien por ellos. Esa es mi fobia espero nunca me pase eso”, “Que horrorrrr, yo padezco claustrofobia me hubiera muerto de miedo”, “no sé cómo salió tan fresca como una rosa. Es una fobia que tengo, los elevadores para mí, son monstruos, me quedé un día, serían 2.m y casi me muero, parecía 1 año”.

Hasta su compañero de la televisora Orlando Segura escribió: “Que buena historia..! Un abrazo a la sra que nunca perdió su sonrisa..! Ya sé a quien saliste”.

VIDEO y foto de Mi mamá se atoró en el elevador pero el @miamibeachfire llegó al rescate. #ThankYou #HerHeroes Una publicación compartida de Carlos Calderon (@carlitoscalderon) el 8 de May de 2017 a la(s) 2:18 PDT

VIDEO y foto de Mi mamá se atoró en el elevador pero el @miamibeachfire llegó al rescate. #ThankYou #HerHeroes Una publicación compartida de Carlos Calderon (@carlitoscalderon) el 8 de May de 2017 a la(s) 2:18 PDT

Actualmente el conductor mexicano atraviesa por una mala racha, después de que fueran caneclados sus programas Sal y Pimienta y Dale Replay, junto a Francisca Lachapel y Alessandra Villegas. Por ahora solo es conductor invitado en El Gordo y la Flaca.