Madre de Jenni Rivera le contesta a quienes la acusan de lucrar con muerte de su hija

La familia de Jenni Rivera responde a quienes les critican por lucrarse con la muerte de la cantante al asegurar que el dinero que ganan con los proyectos relacionados con la artista se destina a una fundación sin fines de lucro y a los cinco hijos de la “Diva de la Banda”.

“Quiero que todos sepan que todos los negocios que Rosie (Rivera) maneja como albacea, todo lo que se gana, es para los niños” de Jenni Rivera, explicó a Efe la madre de Jenni Rivera, Rosa Saavedra, al presentar la futura serie oficial sobre la vida de la cantante.

Saavedra confesó que “se siente feo” escuchar acusaciones de que la familia se lucra con la muerte de la artista, pues los ingresos se destinan a sus descendientes y a Jenni Rivera Love Foundation, que ayuda a mujeres que han sido víctimas de violencia de género.

“Para bien o para mal, a mí, mi hija no me dejó herencia. No me dejó nada. Yo gracias a Dios vivo de lo que mis otros hijos me dan”, prosiguió la madre de la cantante. “Lo que estamos haciendo es continuar con lo que Jenni soñó, lo que ella quería hacer y garantizar el futuro de sus hijos”.

Saavedra y Rossie trabajan ya en la producción de una miniserie sobre la vida de la “Diva de la Banda”, producida por Jenni Rivera Enterprises y la cadena Telemundo.

Aunque no es la primera o la única iniciativa para televisión sobre la vida de la icónica cantante de música regional mexicana, este proyecto es el único aprobado oficialmente por la familia Rivera y se espera que salga al aire en 2017.

La familia reveló que pocos meses después de la muerte de la cantante, quien falleció en un accidente aéreo en diciembre de 2012, diferentes empresas comenzaron a abordarles con propuestas de proyectos similares.

“En ese entonces no estábamos listos para contar la historia de Jenni. Mucho menos en el formato de una telenovela”, indicó Rosie, quien lleva todos los negocios relacionados con su hermana.

En ese momento rechazaron la idea, pero aun así la cadena de televisión estadounidense Estrella TV sacó una producción no aprobada. En 2016 se volvió a despertar el interés en el proyecto y después de varias propuestas, la familia se decantó por la de Telemundo para hacer una serie musical.

“Para mí fue muy difícil -reconoció Rosie-, pero le pregunté a mi madre quién hacía las mejores series y ella de inmediato me dijo que Telemundo”.

La familia tiene como referente las series “Celia”, sobre la vida de la salsera cubana Celia Cruz, y “Hasta que te conocí”, sobre los primeros años del recientemente fallecido cantautor mexicano Juan Gabriel.

Igual que en esos casos, se espera que a Jenni Rivera la interpreten tres actrices diferentes para representar tres épocas de su vida: infancia, adolescencia y edad adulta.

La relación con esta corporación no se limitará a la serie, pues el 16 de octubre próximo se estrenará en NBC Universo un “reality show” que sigue a los hijos de la fallecida cantante, se informó hoy.

En “Los Rivera”, los televidentes podrán ver en 10 capítulos a los cinco hijos (Chiquis, Jacqie, Michael, Jenicka y Johnny) “seguir adelante, apoyándose con amor y el buen sentido del humor que los caracteriza para luchar por sus sueños”, señala el comunicado de NBC Universo.

Además, la familia tiene previsto producir una recopilación de conciertos de la “Diva de la Banda” y homenajes a la cantante tras su muerte.

Para la serie sobre la vida de la artista, todavía no han comenzado con las audiciones para el codiciado rol, aunque medios han especulado que el papel de Jenni Rivera podría quedar en manos de Jennifer López, Gloria Trevi, Alicia Machado o Angélica Vale.

“No nos importa si es famosa o no”, dijo Rosie sobre quién o qué nacionalidad debería tener la actriz que interprete a su hermana. “Lo que queremos es alguien que pueda transmitir lo que era Jenni”, explicó.

Aseguró que la meta es encontrar a una actriz que pueda reflejar la complejidad cultural de La Diva de la Banda, quien llegó a Estados Unidos en el vientre de su madre indocumentada y nació y creció en Long Beach, en California.

“Jenni era muy mexicana, por su música, como se vestía, lo que comía, pero también era muy americana y hasta un poco ‘gueto’ (con los gustos de las minorías de bajos recursos)”, señaló Rosie.

Para ellas, lo ideal sería que esa actriz fuese Chiquis, la hija mayor de la desaparecida cantante, quien en los últimos años ha despuntado como la heredera musical de su madre.

“Pero vamos a buscar a la mejor Jenni”, afirmó Rosie, quien reveló que se van a realizar audiciones por todo el país e invitó a todas las imitadoras de su hermana a prepararse.