Luto en Un Nuevo Día de Telemundo (FOTO)

El programa de Telemundo Un Nuevo Día se vistió de luto esta mañana, al darse a conocer la noticia de la muerte del hermano de Diego Shoening, Héctor Zavaleta.

El hermano del conductor y cantante e hijo de la actriz mexicana Martha Zavaleta, murió el lunes en Miami, según reportaron medios como la revista Quien.

Según informaron las autoridades, el cuerpo del actor y maestro de actuación fue encontrado sin vida en su academia; hasta el momento no se han informado las causas del deceso, pero varias fuentes señalan que Zavaleta pudo haberse suicidado.

Luego de darse a conocer la noticia de la muerte del hermano de Diego Shoening, su expareja, la también actriz Vanessa Ápolito, publicó un mensaje de despedida en su perfil de Facebook, en el que detalla que hacía dos meses había terminado su relación con él.

“Y nos prometimos que estaríamos juntos hasta que el amor nos durara y así fue, hace 2 meses que nos separamos como pareja, pero no estaba lista para no verte nunca más”, escribió la actriz.

“Hoy me quedo con un dolor insoportable, sin fuerzas para caminar o para explicarle a Ariel que no estás. Me quedo con todos los bellos momentos, los recuerdos bonitos y los errores que juntos cometimos, gracias porque me hiciste muy feliz y muchas gracias porque me dijiste que tus años de mayor felicidad los tuviste a mi lado y que a pesar de que ya no estábamos juntos, no cambiarías las decisiones que tomaste”, agregó la publicación.

“Gracias por creer en mí y por ese amor tan diferente con el que me amaste, gracias por sujetar mi mano cuando supimos que no seríamos padres, por defenderme cuando fui atacada, por dejar que yo de ti cuidara.



“Maestro, la alumna se enamoró de ti y te entregó todo lo que era y tú te enamoraste de ella y vivimos ese amor y hace unos meses ese proceso de desamor.

“Dios sabe cómo hace las cosas y permitió que se fuera el amor antes de que llegara todo esto, imagino que para que fuera más llevadera tu inesperada partida”.

Para finalizar el post, Vanessa escribió: “Sé que ahora estás en paz y te prometo que saldré adelante, no sé cómo, pero tú no lo habrías querido de ninguna otra manera”.

La actriz ha recibido cientos de condolencias en su publicación, al igual que Diego Shoening a través de las distintas redes sociales.

Algunos de sus alumnos, y actores manifestaron su tristeza y solidaridad.

Recuerdos que me trae de los inicios de @carmenaub @jasoncanela y mios con el Profe Hector Zavaleta ???????????? RIP Gracias Profe — MAURICIO HENAO (@mauriciohenao) 14 de noviembre de 2016

Esta noticia realmente me a partido mi corazón ???? @hector_zavaleta tomo una decisión que nos ha… https://t.co/rvWV7IW0t8 — carolina tejera (@carolinatejera_) 14 de noviembre de 2016

Triste , Triste , Triste , me duele tu partida querido Maestro @hector_zavaleta , nunca olvidaré… https://t.co/xtEMNyyJf4 — Adrian Carvajal (@AdrianCarvajal) 14 de noviembre de 2016

Pati Chapo confirmó la noticia.

Quien murió fue Hector Zavaleta, su hijo. https://t.co/fPWG44GTt0 — Pati Chapoy (@ChapoyPati) 14 de noviembre de 2016

Incluso el conductor mexicano no apareció a cuadro en el programa de este día.