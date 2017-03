Luis García responde a acusaciones de Kate del Castillo

Después de que durante una campaña contra la violencia, Kate del Castillo revelara que cuando estuvo casada con el futbolista Luis García, sufrió maltrato físico y emocional, el conductor de TV Azteca decidió hablar.

La actriz dijo que García la controlaba haciéndola sentir menos, burlándose de su trabajo como actriz, insultándola y finalmente agrediéndola física y verbalmente al nivel de intentar ahorcarla.

Por esa razón Luis García respondió ante tales acusaciones en el programa Todo para la mujer de Radio Fórmula.

“Fui muy cuidadoso en no decir absolutamente nada, no lo dije hace varios años, 15 más o menos, no lo voy a decir ahora. Para mí fue un capítulo cerrado”, dijo tajante el comentarista deportivo, quien además agregó que ante el tema mantiene una una actitud “sensata y serena”.

A pesar de la insistencia, no quiso hablar más del tema sobre la supuesta violencia que ejerció sobre la actriz.

Mientras que Rocío Lara, actual esposa de Luis García le escribió en redes sociales: “Amo todo lo que hemos construido, todo lo que somos, estoy muy orgullosa de ti @garciaposti”.

Como se recordará Kate habló para la campaña de la iniciativa Real Woman Stories, donde explica cómo su relación comenzó cuando tenía 27 años de edad: “Me enamoré profundamente y al año me casé. Pocas veces de novios tuvimos problemas; más que problemas, eran cambios de ánimo marcados en su persona, los cuales hasta gracia me hacían”.

A partir de la boda, la actriz relató que los problemas se intensificaron y su marido pasó de las bromas a los insultos: “Recuerdo las noches de mi luna de miel, esperaba a que se durmiera mi esposo para salir a llorar. Las cosas nunca se pusieron mejor. Su manera de controlarme era haciéndome sentir menos, insultándome y burlándose de mí y de mi trabajo como actriz. Siempre de una manera ‘chistosa’ y seguida de un beso. Así empezó el abuso, verbal”.

Siguiendo el patrón del abusador, Del Castillo aseguró que su esposo fue minando su confianza. “Controlaba hasta mi manera de vestir. Yo quería ser una buena esposa, demostrarle a él y a nuestros padres que era una mujer de casa a pesar de ser actriz, así que la mayor parte del tiempo me sentía culpable de ‘detonarle’ esa parte oscura”.

La última fase del maltrato fue el abuso físico, describió la protagonista de “La Reina del Sur”: “Todo fue empeorando hasta que empezaron los empujones y las aventadas de objetos. Rompió varias puertas y lámparas. Me prohibió hacer un par de películas y tenía que regresar de Latinoamérica, donde grababa una serie americana, argumentando que no podía dormir sin mí y que siendo su mujer tenía que dormir en casa. Cuando tomaba se le acentuaba lo violento. Pasé un año y medio con miedo a que llegara en la noche a casa”.

“Yo creía que tenía una muy buena autoestima, pero este hombre me la destruyó. Me decía que era una terrible actriz y que debía ir a tomar clases. Todos los días me decía ‘Oh, Dios mío, amaneciste más fea que ayer’ y se reía. Él creía que él era la estrella”, continuó Kate.

“Las cosas se tornaron peores porque primero sólo era violencia verbal, pero después comenzó a tocarme, a golpearme, a patearme, trató de estrangularme”, confesó la actriz en medio de lágrimas.

Para la actriz, el detonante fue un viaje que Luis García realizó en 2002 como analista deportivo: “Me vi en el espejo y no pude creer lo que vi, una mujer que no reconocí, no era yo. Me encontré vieja, flaca y fea. A partir de ese día dije: ¡No más! Y me fui de la casa no sin antes ir a casa de sus padres, a explicarles la situación. Les dije que en Navidad, el arañazo que su hijo traía no era porque se había rasguñado con una rama, les dije que fueron mis uñas al tratar de defenderme mientras su hijo me ahorcaba y me pateaba. Nunca más volví a esa casa y ahora soy muy feliz”.

Ya en varias ocasiones se ha negado a hablar de las acusaciones.