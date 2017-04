Luis Fonsi rompe el silencio y habla del desplante de Justin Bieber

Después de toda la polémica Luis Fonsi aclaró la situación que vivió el pasado martes en el concierto que dio Justin Bieber en el Coliseo José Miguel Agrelot de Hato Rey, en donde muchos seguidores del boricua, afirmaron que fue humillado por el canadiense.

Fonsi dijo en entrevista con “El goldo y la pelúa” (Mega 106.9FM) que no fue invitado al concierto de Justin y que fue “una interpretación improvisada”.

Además el cantante hispano añadió que Bieber se emocionó al verlo y que puso la pista del tema “Despacito”, donde Justin grabó un ‘remix’ junto a Fonsi y el reguetonero Daddy Yankee.

“El hombre se atrevió a cantar español y todo. Anoche [martes] él puso el disco, no era la pista ni la banda tocando. Simplemente le dio ‘play’ porque estaba emocionado y vio que yo estaba ahí. Yo me trepé y hicimos un pedacito de la canción, pero no me sacó ni nada”, dijo la pareja de Agueda López.

El intérprete indicó que Bieber pidió detener la música porque no estaba Yankee y “él no se sabe muy bien la canción”.