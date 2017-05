Luis Fonsi deja en ridículo a Jorge Ramos (VIDEO)

El popular periodista Jorge Ramos le pidió al cantante puertorriqueño Luis Fonsi que le mostrara las claves para bailar con éxito su ya famosa canción Despacito. Sin embargo el conductor de Univisión jamás pensó que terminaría haciendo el “ridículo”.

Y es que aunque Jorge Ramos se justificó diciendo que era muy malo para bailar, jamás pensó que las “clases” serían tan difíciles.

“Tengo dos pies izquierdos, lo más cercano que me he acercado al baile, es jugar al futbol los sábados, tú me tienes que enseñar a mí”, le explicó el querido presentador.

Mientras que Fonsi dijo: “es muy fácil, el éxito de este tipo de música es que uno no tiene que hacer mucho, cadera… cadera, uno baja quizá un poquito, no hay ninguna ciencia”, le explicó el boricua mientras bailaba sensualmente.

Para sus admiradores quedó demostrado que como bailarín no tiene mucho futuro: “Yo creo que Jorge Ramos es zurdo de los dos pies. Mentira no bailó nada, ojalá su Chiquis le enseñe. Jorge te quiero y admiro tu profesionalismo”, le escribieron.