Luis Alberto Aguilera confiesa que quiere cantar (VIDEO)

Luis Alberto Aguilera, el supuesto hijo biológico de Juan Gabriel confesó a Ventaneando que en este momento no le importa reclamar la herencia de su padre, pues espera que le vaya bien en la música y así “ganarme mis propias cosas”.

Agregó que no es su prioridad reclamar la herencia, “lo que a mí me importa son otras cosas, uso mi tiempo para recordar pensar en mi padre, no reniego en nada de lo que pasó, todo tuvo su razón, estoy agradecido con la vida”.

Como se recordará Luis Alberto Aguilera se sometió a una prueba de ADN que confirmó su relación con Juan Gabriel.

De acuerdo con lo reportado, Luis Alberto Aguilera recibió ayuda de Pablo Aguilera, hermano de el cantante para realizar los exámenes, pues la única muestra de sangre del Juan Gabriel se encuentra en Estados Unidos y sólo se puede acceder a ella con la autorización del heredero universal, Iván Aguilera.

Según se detalló, Pablo Aguilera viajó a un laboratorio en Guadalajara para someterse al análisis, mientras Luis Alberto se practicó el examen en un centro médico de Nevada.

Los resultados de la prueba fueron revelados en el programa “Primer Impacto”, donde se abrió el sobre del análisis, que presuntamente confirmó que Luis Alberto tiene un parentesco del 99.9 por ciento con Juan Gabriel.

Con esta prueba, se habría confirmado que el joven es hijo del cantante.

Luego de revelarse los resultados, Luis Alberto aseguró que ya recibe asesoría legal para ejercer sus derechos como hijo del Divo de Juárez.

En septiembre pasado, Aguilera salió a la luz cuando reveló, en una entrevista con la cadena Univisión, que tenía una relación de padre e hijo con Juan Gabriel, que habría sido confirmada con los exámenes.

En octubre, otro joven apareció en Miami alegando ser hijo del cantautor. Joao Gabriel Alberto Aguilera, de 23 años, aseguró que buscará recibir una porción de la herencia. (Con información de Agencia Reforma).