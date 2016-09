Ludwika Paleta reveló haber bebido alchohol junto a compañeros de “El Abuelo y yo”

Luego de que Gabriela Rivero afirmara que algunos de los niños del elenco de Carrusel fumaban fuera de cámaras, Ludwika Paleta, quien fuera protagonista de la trama infantil dio su versión de los hechos durante su participación como madrina de las 500 representaciones de la obra El Rey León en México.

Paleta, quien fue cuestionada por los medios sobre las declaraciones de Rivero, expresó: “¿Teníamos 9 años no?, imagínate todas las cosas que no hicimos, digo no me acuerdo particularmente de lo del cigarro, seguramente probamos algún cigarro alguna vez”.

Y la protagonista de la serie “La Querida del Centauro”, fue más allá, y recordó una de las travesuras que realizó junto a sus compañeros de la telenovela “El Abuelo y yo”, y sin dar nombres de alguno de los actores, detalló cómo se pusieron a beber en un cuarto de hotel.

“También de pronto nos quedábamos, digo en Carrusel no porque estábamos muy chiquitos, pero en ‘El Abuelo y yo’, si me acuerdo que alguna vez que nos quedamos, digo ya teníamos 13, 14 años, nos quedamos solos en un cuarto de hotel y pues se nos ocurrió abrir el servibar y tomarnos las botellitas de colores (vino), o sea pasaba esto, pero nada nuevo, o sea todos hemos vivido esas cosas”, relató con una gran sonrisa la actriz.

Recordemos que esta telenovela la protagonizó junto al reconocido actor Gael García, quien quizás tras las declaraciones de Ludwika decida contar si el participó en esta fechoría junto a la ahora esposa de Emiliano Salinas.