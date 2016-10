Lucero se burla de Televisa (VIDEO)

Lucero fue tajante cuando le preguntaron sobre el “veto” que le había hecho Televisa y como nunca antes, confesó que le tienen sin cuidado los “castigos” que le den. Incluso les mando un sorprendente mensaje, pues ahora es ella la que no quiere saber nada de ellos.

“Es que me dio risa porque el otro día me dijeron: ‘oye te vetaron en la televisora’; y dije no, yo veté a la televisora (…) A mí afortunadamente nadie me veta, afortunadamente tengo la libertad de poder trabajar donde yo quiera, y no tengo… nunca he tenido un contrato de exclusividad con nadie”, dijo.

Y agregó, “esa es la confusión que a veces se da, que se creyó que yo tenía un contrato de exclusividad con una sola empresa en la que hice muchas cosas de mi carrera desde muy niña, pero no, realmente creo que hoy en día las exclusividades son obsoletas. Yo pienso que las exclusividades limitan y no dan la oportunidad de trabajar donde quieres”.

La cantante mexicana habló con los medios de comunicación en Los Ángeles, California, momentos antes de su participación como la presentadora oficial de los “Latin American Music Awards” (Latin AMAs).

Comentó que se siente feliz y agradecida por tener la oportunidad de trabajar donde quiere y hacer lo que quiere, publicó Radio Fórmula.

Y aclaró que ella no tiene contratos de exclusividad con nadie: “Yo realmente me siento muy afortunada de poder trabajar donde yo quiera, poder trabajar donde tenga buenos proyectos, donde haya cosas que me hacen crecer como artista y llegar a diferentes públicos. Además de hacer proyectos inteligentes y proyectos interesantes para captar la atención del público e ir evolucionando junto con ello”, contó.

Y agregó que hace 36 años, cuando ella inició, “no existían las redes sociales, no había celulares, no había creo el 95 por ciento de inventos que hoy existen… yo he tenido que evolucionar también y yo no me pienso quedar atrás, es por eso que a mí me gusta crecer y cambiar, también ir con los cambios que van sucediendo a mi forma de vida y viceversa”, aseguró.