Lucero defiende a Rubí de burlas

En la presentación de su nuevo disco, la cantante Lucero dijo que está en total desacuerdo con fenómenos sociales como el de la invitación masiva a los XV años de Rubí, que ha causado tanto revuelo en los últimos días.

A través del programa de Javier Poza en Fórmula, la mexicana dijo que aunque las redes sociales son un medio que facilita la comunicación entre el artista y su público, no aplaude este tipo de fenémenos virales, pues dice que solo desata las burlas.

“Yo la verdad sí no comparto mucho eso, porque además me parece una burla a alguien que ha hecho, ha querido hacer un festejo conectando con el corazón de sus invitados; es lo que entiendo, porque no entendí muy bien el fondo del asunto, pero entiendo que sus papás quisieron invitar a mucha gente. Y tal vez, en vez de pegar papelitos en postes de su colonia, de su rancho, pueblo, lo hicieron a través de las redes y se ha convierto en una burla.

“Yo no me burlo, yo no me burlo de la gente porque todo mundo tiene oportunidad de hacer fiesta sea humilde, rico, pobre, normal se dedique a lo que se dedique… yo digo pues todo el mundo tiene derecho de invitar a gente y ahora veo que es una burla enorme y se ha convertido en una cosa el que si no tiene mucha interacción con redes no entiende nada, dicen quién es.

“Y sí creo que tiene que ver con esa falta de contenido… el público está hábido de tener contenidos entretenidos que rápidamente puedan entrar en el tema de hablar de algo con alguien”, dijo.

Lucero por su parte, ya prepara un material con canciones románticas, pero esta vez con banda sinaloense en el disco Enamorada con Banda, cuyo DVD grabó este lunes en el Centro Cultural Roberto Cantoral.

Con un vestido de brillos morados que dejaba al descubierto su brazo izquierdo, Lucero se hizo acompañar de las tubas, trompetas, flautas y percusiones de 16 músicos de la Banda Coraleña para interpretar “Hasta que Amanezca” (Joan Sebastian), “Me Gusta Estar Contigo” (Juan Gabriel) y “Tu Nombre Me Sabe a Hierba” (Joan Manuel Serrat).

“Primera vez que presento las canciones y espero que lo disfruten mucho. Finalmente es un disco con temas que a mí me tienen como muy enamorada desde hace mucho tiempo, de compositores que me han parecido siempre muy buenos”, compartió “La Novia de América”.

La cantante aseguró que, para ella, la banda es prima del mariachi, género en el que ha cantado repetidamente a lo largo de sus 25 años de trayectoria.

Y aseguró no tener miedo, pues considera que conoce bien el estilo, al público y a los programadores de radio, además de tener un producto de calidad, incluso en aquellos temas que parecerían lejanos a la banda, como el de Serrat.

“Yo creo que le va a gustar mucho, porque en ningún momento estamos faltando al respeto a la canción. Al contrario, se enriquece mucho con el sonido de la banda sinaloense. Es una canción que yo una vez escuché con Marisol, la cantante española, quien la grabó hace muchos años con un ritmo muy sabroso y muy bailable.

“Me daría vergüenza haber hecho algo chafa, pero (estamos) haciendo cosas con calidad y acercando los géneros musicales cuando se prestan”, sostuvo.

El disco, que saldrá a la venta con DVD en febrero de 2017, es producido por Luciano Luna, músico y compositor que ha estado detrás del éxito de artistas como Julión Álvarez, Banda El Recodo y El Bebeto.

Después de cantar para la Virgen de Guadalupe el tema “Morenita de Ojos Buenos”, acompañada de banda sinaloense en San Antonio, Texas, y de anunciar su participación en un reality para Univisión en ese mismo género musical, Lucero lo tiene claro: hoy la banda es la que manda, como expresó antes de recibir a los fans que presenciarían anoche mismo la grabación del DVD. (Con información de Agencia reforma).