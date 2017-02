Lucero baila samba así (VIDEOS)

La cantante, actriz y presentadora mexicana Lucero sorprendió a todo mundo en Brasil, cuando se puso a bailar samba y demostró que lo hace muy bien.

Y es que la popular artista compartió una serie de videos en su cuenta de Instagram, en la que se le ve bailando con algunos de sus seguidores brasileños.



“Wow, no lo puedo creer. No tengo palabras para agradecer esa fiesta tan linda, ese homenaje que me regalan mis adorados fans brasileños. Gracias siempre por tanto amor”, escribió Lucero en sus redes sociales.

Cabe recordar que, la mexicana se encuentra actualmente en Brasil para grabar la telenovela Carinha de Anjo en portugués, con la que la actriz se convirtió en la primera artista mexicana en encabezar un proyecto en dicho país.

Que dia inesquecível!!! Obrigada amores, meus fãs brasileiros pela homenagem, por compartilhar e me dar tanto amor!!! #carnavaldalLucero #agradecida Qué día inolvidable, gracias adorad@s, mis fans brasileños por compartir y darme tanto amor!!!! Una publicación compartida de Lucero (@luceromexico) el 12 de Feb de 2017 a la(s) 1:07 PST

Según contó la intérprete de “Electricidad” a People en Español, aprender el portugués era “un sueño que tenía hace tiempo”.

Y parece que al público brasileño le encantó la idea, pues a su llegada a Brasil le organizaron este tremendo carnaval, donde la cantante aprovechó para demostrar sus dotes para bailar samba.