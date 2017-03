Los Tigres del Norte ofrecen su canto y activismo social para apoyar a los migrantes

Tras tres presentaciones en México hace unos días, Los Tigres del Norte se presentarán en vivo esta noche en el Atlanta Coliseum para entregarse en cuerpo y alma a su público no solo cantándole sino solidarizándose con su lucha social en Estados Unidos.

Tal como lo viene haciendo desde hace mucho tiempo, el grupo, conformado por los hermanos Hernández, Jorge (líder, voz y acordeón), Hernán (bajo), Eduardo (saxofón), Luis (bajo sexto) y su primo Oscar Lara (batería), brindará una velada musical con las canciones más solicitadas por el público de Georgia durante el recital que ofreció el año pasado.

Hace unos días desde Lake Tahoe (Utah), donde estaba de vacaciones y esquiando, una de sus aficiones preferidas, Luis, el hermano menor de los Hernández, hizo una pausa para otorgar una entrevista exclusiva a MundoHispánico.

MH: Hola Luis, ¿Dónde estás y qué haces en estos momentos?

LH: Esquiando en Lake Tahoe. Llevo mucho tiempo con la afición del esquí, cada que puedo me escapo a esquiar. Es una manera muy bonita de relajarse y olvidarse un poquito de lo que pasa en el mundo exterior, no celulares, no nada.

MH: ¿Cuáles son tus lugares favoritos para esquiar?

LH: Lake Tahoe es uno, ya que está muy cerca de San José California, donde vivimos. Está tan solo a tres horas, manejando. Otro lugar es Denver, Colorado, que nos queda a una hora y media de vuelo. Allá estuve hace un mes.

MH: ¿Alguno de tus hermanos y compañeros de Los Tigres del Norte esquían también?

LH: No, no, solo yo tengo esa afición, me relaja estar en las montañas. Aunque mis hermanos han ido allá de vacaciones no he sabido que alguno esquíe.

MH: ¿Cómo les fue en las presentaciones que hicieron hace unos días en Querétaro y en el sur de México?

LH: Nos fue muy bien gracias a Dios. Es la primera semana en lo que va del año que trabajamos en México. Estuvimos en Querétaro, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula (Chiapas). Son plazas que visitamos cada año. Les ofrecimos un show diferente a los bailes populares. En esta ocasión nos tocó ir a teatros y a un poliforum y nos acompañaron orquestas sinfónicas.

MH: ¿Cómo surgió la idea y desde cuando se presentan con sinfónicas?

LH: A raíz del disco MTV Unplugged que grabamos con nuestros amigos. Tuvimos la oportunidad de hacer el primer concierto con sinfónica al principio del lanzamiento del disco. Lo hicimos en Guatemala con Paulina Rubio y tuvo bastante éxito. Luego lo hicimos en varias ciudades de México y Estados Unidos. Y en cada ciudad hemos invitado a la sinfónica del lugar para darles oportunidad a sus músicos.

MH: Revisando tu cuenta de Twitter, vi que durante su más recientes concierto en México invitabas a tus seguidores a mirar en FB Live la transmisión en vivo. ¿Desde cuándo hacen este tipo de transmisiones?

LH: Hace como un año ya que para nosotros es importante acercarnos de esta manera al público. Actualmente el mundo musical se maneja en esas plataformas sociales y cada vez son más los artistas que así se comunican con sus seguidores, sobre todo con la juventud. Les presentamos un poquito del show en vivo para que aquellos que aún no han visto a Los Tigres del Norte se animen, ya que no es no es lo mismo verlos en video que en vivo.

MH: ¿Qué opinas acerca de lo que dijo recientemente el New York Times sobre los Tigres del Norte: “no solo es la banda mexicana de mayor influencia en el mundo entero sino que sus músicos se convirtieron en líderes sociales de la comunidad mexicana y latina tanto en Estados Unidos como en América Latina”?

LH: Mis hermanos emigraron a Estados Unidos en 1978 con la ilusión de trabajar y con el propósito siempre de ayudar a la familia que estaba en México, y que sigue estando, de hecho mi mama vive ahora en Mexicali (Baja California), donde Los Tigres empezaron a trabajar en sus inicios. Conforme fuimos creciendo nos percatamos de lo que le ocurre al paisano acá en este país. Estamos completamente compenetrados con los problemas sociales que suceden en Estados Unidos y tampoco estamos ajenos a lo que ocurre en México, nuestro país. Tenemos la suerte o fortuna que a través de nuestras canciones podemos hablar de lo que nuestro pueblo vive y pasa todos los días. Y porque estamos muy arraigados con nuestra cultura mexicana y conocemos los problemas del migrante podemos cantar este tipo de canciones. Y cuando los medios nos ponen en esa categoría, eso representa una responsabilidad y un compromiso más grandes porque queremos que los mexicanos y latinos estén bien representados. Queremos que nos vean bien y que sepan que somos gente luchadora de buenos principios y con valores morales muy arraigados. Siendo familia, siendo hermanos lo único que nos queda es seguir trabajando para recompensar sus aplausos y muestras de cariño. Lo menos que podemos hacer es seguir cantando y seguir parándonos frente a gente que nos quiere hacer a un lado con sus palabras, gestos y manifestaciones de repudio hacia la gente latina. Siempre estaremos apoyando porque nos sentimos indignados, somos experiencia viva de las dificultades que vive nuestra gente al emigrar.

MH: En el 2000, la Fundación Los Tigres del Norte donó medio millón de dólares a la Universidad de California Los Ángeles para el Centro de Investigación de Estudios Chicanos y rescatar música mexicana y chicana que se grabó entre 1905 y 1995. ¿Cuál es el próximo proyecto de su fundación?

LH: Ya rescatamos la historia del corrido, ahora queremos invitar a los jóvenes latinos con inquietudes artísticas para que visten la fundación en la Internet. Ahora vamos apoyar gente latina que tenga cualidades artísticas ya sea como pintor, escultor, cantante, escritor, y todo lo que tenga que ver con lo artístico. Ojala que venga mucha gente y podamos impulsar las artes para tener un pueblo mejor y una base de latinos que den lo mejor de sí para el crecimiento de nuestra comunidad.

MH: Los Tigres del Norte, Vicente Fernandez y otros artistas mexicanos apoyaron públicamente la campaña presidencial de Hillary Clinton ¿Que les motivó a defenderse de Mike Conaway, congresista federal por Texas, cuando hace unas semanas los comparó con los supuestos espías cibernéticos de Rusia por interferir en las elecciones de Estados Unidos?

LH: Que sus declaraciones son absurdas. El comparar a Los Tigres del Norte con la información que se coló sobre Rusia es absurdo. Eso quiere decir que nos ven de una manera importante como alentadores de los latinos y que nos respetan. Pero hay algo muy importante, los cinco Tigres del Norte que se paran en los escenarios somos ciudadanos americanos y tenemos el mismo derecho y la misma libertad de expresar lo que sentimos. Vivimos en este país desde hace mucho tiempo y nunca habíamos apoyado una campaña política hasta la de Hillary Clinton porque nos sentíamos amenazados por el candidato republicano y ahora presidente del país. Tenemos que alzar la voz y alentar a la gente que puede votar para que siga la lucha. Como artistas y como activistas seguiremos presentes en las luchas de nuestra gente latina.

Los Tigres del Norte engalanan un baile junto a Los Karkiks, y Triny y La Leyenda.

Cuándo: 11 de marzo, 8 p.m.-3 a.m.

Costo: $42. Solo mayores de 18 años.

Dónde: Atlanta Coliseum. 2075 Market St., Duluth. Info: 1.800.668.8080 y www.ticketon.com