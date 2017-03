Los filmes más esperados de primavera

Hollywood está listo para presentar sus propuestas fílmicas de esta temporada y entre ellas destacan adaptaciones de clásicos y nuevos episodios de exitosas franquicias.

Actores latinos como Michael Peña, Michelle Rodríguez, Demi Lovato, Oscar Isaac, Demian Bichir y Zoë Saldaña se lucirán en varias películas. He aquí una compilación de las más esperadas por los amantes del séptimo arte.

MARZO

Título: Beauty and the Beast

Director: Bill Condon

Protagonistas: Emma Watson y Dan Stevens

Estreno: 17 de marzo

Reseña:Nueva adaptación del clásico de Disney que cuenta la historia de amor entre Belle (Emma Watson) y el príncipe transformado en La Bestia (Dan Stevens).

Título: Life

Director: Daniel Espinosa

Protagonistas: Jake Gyllenhaal y Ryan Reynolds

Estreno: 24 de marzo

Reseña: La tripulación de una estación espacial descubre vida extraterrestre en Marte.

Título: CHiPs

Director: Dax Shepard

Protagonistas: Michael Peña y Dax Shepard

Estreno: 24 de marzo

Reseña: Adaptación de la serie de TV de 1980 y 1990 sobre agentes de la patrulla motorizada de California.

ABRIL

Título: Smurfs: The Lost Village

Director: Kelly Asbury

Protagonistas: Demi Lovato y Michelle Rodríguez

Estreno: 7 de abril

Reseña: Nueva aventura de los pitufos que tratan de ganarle a Gargamel en la búsqueda de un bosque encantado y desencantar a sus residentes.

Título: The Fate of the Furious

Director: F. Gary Gray

Protagonistas: Vin Diesel y The Rock

Estreno: 14 de abril

Reseña: Charlize Theron es la nueva villana en este octavo episodio.

Título: The Promise

Director: Terry George

Protagonistas: Christian Bale y Oscar Isaac

Fecha de estreno: 28 de abril

Reseña: Triángulo de amor en Turquía justo antes de la Primera Guerra Mundial.

MAYO

Título: Guardians of the Galaxy Vol 2

Director: James Gunn

Protagonistas: Chris Pratt y Zoë Saldaña

Estreno: 5 de mayo

Reseña: Star Lord/Peter Quill y su banda de héroes desadaptados están de vuelta con sus aventuras en el Universo.

Título: Alien: Covenant

Director: Ridley Scott

Protagonistas: Michael Fassbender, Noomi Rapace y Demian Bichir

Estreno: 19 de mayo

Reseña: En un remoto lugar del espacio se libra una batalla mortal.

Título: Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

Director: Joachim Roenning

Protagonistas: Johnny Depp y Javier Bardem

Estreno: 26 de mayo

Reseña: Javier Bardem es el nuevo rival de Jack Sparrow.