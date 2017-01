Lorenzo Méndez le responde a su exesposa (VIDEO)

El cantante mexicano Lorenzo Méndez, vocalista de la original banda El Limón, desmintió algunas de las declaraciones hechas por su ex esposa en un programa de televisión, donde ella confirmó la relación del cantante con Chiquis Rivera y donde aseguró que la hija de Jenni es mucha mujer para él.

“Sí me comentaron, la verdad no las vi, no sé porqué, ojalá cambie de opinión, (pero) qué bueno que habló bien de Chiquis, es su opinión, es mi ex, y es una ex por una razón, por eso yo sigo adelante… enamorado”, dijo a Suelta la Sopa.

Y el reportero insistió, “¿cómo va tu relación con Chiquis?, se decía embarazo?, pero él aclaró una vez más, “no, es sólo una amiga”.

Méndez confesó que las acusaciones de que él bajó la cantidad mensual de pensión para sus hijos es falso: “Los papeles legales ahí están, llegamos a un acuerdo que ella puso y ahí están todos los acuerdos legales, no hay nada qué esconder”.

Por último negó que él esté pensando en abandonar la banda y lanzarse como solista: “Yo sigo con la banda. Tenemos Auditorio Nacional el 4 de marzo y estamos preparando algo bien padre”.