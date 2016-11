¿Lorena Herrera le tiene miedo a Niurka? (VIDEO)

La actriz y cantante Lorena Herrera tiene claro que de lejos es mejor con Niurka. Y es que aseguró que jamás hablaría mal de Niurka Marcos, pues está consciente que la cubana es alguien “muy brava”.

“Yo a Niurka la amo, Nunca hablaría mal de Niurka, Niurka mis respetos, nunca me metería con [ella], la amo y que haga lo que quiera; sí es muy brava, yo ahí sí no me meto ni por error”, dijo en un video que difundieron en People en Español.

También fue cuestionada sobre el nuevo video de Fey que aseguran es muy parecido de su video “Masoquista”.

“No, ya lo vi yo y bueno, es como un video así como sadomasoquista pero siento que es muy diferente. Fey además tiene un estilo muy particular. Lleva demasiados años en esto como cantante [ella] tiene una imagen muy establecida definitivamente, entonces considero que no tenemos nada que ver”, dijo para MezcalTV.