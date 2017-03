Lorena Herrera enfureció cuando le preguntaron su edad (VIDEO)

Si hay algo que molesta a Lorena Herrera es que le pregunten su edad.

La cantante no tolera que los medios de comunicación quieran saber cuándo nació, por lo que hace unos días explotó frente a las cámaras cuando se lo preguntaron.

El programa Suelta la Sopa documentó la ira de la rubia, cuando un reportero le dijo que, según Wikipedia, ella tenía más de 50 años.

“¡Cómo! ¡Qué freak es eso! ¿De qué hablas? ¿De dónde sacan esas estupideces? Wikipedia está muy mal, para empezar me pone Maritza, yo no me llamo Maritza y luego pone una fecha que tampoco es”, contestó molesta.

En la grabación del video para su canción “Freak”, Lorena agregó que no piensa contestar cuántos años tiene y como tenía de invitada a Lyn May, se amparó en la vedette para asegurar que ella podía contestar lo que quisiera.

“No tengo por qué contestarles esa pregunta, qué les importa. Tú, Lyn, ¿dices tu edad? Pues no, para qué”, agregó.

Entonces, Herrera agarró al reportero que le había preguntado y lo cuestionó: “¿De cuántos años me ven?”, a lo que el reportero respondió “Te ves de 31”, y ella finalizó con “¡Esos tengo!”.

Hace unas semanas, la intérprete se salvó de estar en una balacera que ocurrió en un festival de música electrónica en Playa del Carmen.

La tragedia ocurrió en el Club Blue Parrot, en donde se llevaba a cabo el concierto BPM y en donde Lore vio de cerca a la huesuda.

“Estábamos en una de las fiestas del cierre del festival BPM, pues la gente no sabe, pero es un festival enorme, en el que hay diferentes fiestas en diferentes lugares.

“Yo estaba en una de las fiestas en otro lugar, a dos cuadras del club Parrot, sobre la misma calle”, explicó en enero.