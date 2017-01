Lolita Ayala no perdona a Televisa (VIDEO)

Lolita Ayala ya dejó en el pasado a Televisa. Y es que después de que la conductora fuera despedida de la televisora mexicana, tras 45 años, reveló que no piensa volver a trabajar para ellos.

A cuatro meses de haberse despedido de su noticiario, la periodista dio una entrevista para el programa Ventaneando, donde reconoció que le dolió cuando fue notificada que su noticiero vespertino saldría del aire de Televisa tras más de 30 años de emisión ininterrumpida:

“Fue una sorpresa desagradable que por supuesto que me dolió. Como dije antes, 45 años en el aire, pues dejas ahí tu vida, tu corazón, todo”, dijo.

Pero adelantó que ya se encuentra analizando ofertas para volver a la televisión nacional: “Estoy ahorita escuchando ofertas y yo quiero trabajar. Creo que debemos trabajar y si podemos con más razón”.

Sin embargo cuando fue cuestionada si estaba interesada en trabajar una vez más en Televisa, Lolita Ayala fue contundente en su respuesta: “No, en otra empresa. Yo ya dejé Televisa… eso ya quedó atrás, un ciclo se cerró”.

Agregó que tras el accidente en helicóptero que sufrió en 2015 hoy sufre secuelas, como no poder agacharse, pero que la mayoría de sus movimientos siguen sin inconvenientes:

“Me tuvieron que fijar cinco vértebras que me explotaron, estoy fija, ya no me puedo agachar o voltear, pero me puedo mover muy bien”.