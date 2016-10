Lo que no sabías de Gaby Espino (FOTOS y VIDEOS)

Gaby Espino se incorporó a Señora Acero 3: La Coyote para cambiar el rumbo de la historia. Gaby nos cuenta de su personaje como una enigmática jefa de ICE, los retos de este nuevo proyecto y detalles de su vida como actriz y empresaria. Por Alberto Brown Rodríguez

Dos años tuvieron que pasar desde su estelar en la telenovela Santa Diabla para que Gaby Espino aceptara otro proyecto, y como ella misma lo dice su nuevo personaje en Sra. Acero 3: La Coyote (Telemundo) ha sido una bendición caída del cielo.

“Estoy muy contenta y agradecida por el personaje de Indira Cárdenas. Me encanta porque es muy diferente a lo que había hecho antes”, comentó en entrevista exclusiva a Glosi la guapa actriz venezolana.

Para interpretar a Cárdenas, la estricta directora del Departamento de Detención y Deportación (ICE, por sus siglas en inglés) de El Paso, Texas, Gaby se ha enfrentado a retos que nunca había experimentado.

“He tenido que entrenar bastante. El equipo de producción me ha dado varias sesiones de entrenamiento personal y de armas. Telemundo tiene un excelente equipo que arma coreografías de peleas impresionantes. Nunca había vivido esta experiencia. Lo estoy disfrutando bastante ya que me enriquece tanto personal como profesionalmente”, agregó la guapa actriz.

Al hablar de su colegas actores y equipo de producción de Sra. Acero 3, Gaby no tiene nada más que elogios.

“Me recibieron con mucho cariño. Estamos luchando por lo mismo: que a la serie le vaya bien y sea exitosa. Le estoy poniendo todas las ganas y todo mi corazón”, dijo la actriz de 39 años.

Como buena actriz, Gaby ha tomado los retos de esta serie con profundo profesionalismo.

“Estos retos me llenan muchísimo, me nutren y me enriquecen porque aunque adoro las telenovelas, necesitaba hacer algo diferente que me demande y exija mucho más”, explicó la protagonista de telenovelas como Rebeca y Mundo de fieras.

Su faceta de empresaria

En unas semanas Gaby –que es una de las consentidas y reinas latinas de las redes sociales con millones de seguidores en Facebook, Twitter, Instagram y otras plataformas digitales- cumple un año de haber debutado como empresaria de productos de belleza en www.gabyespino.com con su línea de labiales mate y glossy.

“Tanto mi línea de labiales como de esmalte para uñas están disponibles en mi plataforma en la web. Ahí, también incluyo un blog dedicado a la mujer en donde les doy consejos de belleza”, comentó Gaby.

Al hablar de su línea de labiales glossy, le preguntamos a Gaby sobre esta casi coincidencia.

"A los fans, les agradezco y me siento sumamente honrada que me acompañen siempre en todos mis proyectos. Los amo y es por ustedes que uno como actor está dónde está. Mil gracias y les mando un beso enorme", dijo Gaby.

Al hablar de los secretos y trucos que ha ido acumulando para mantenerse bella, Gaby dijo que las interesadas tienen que visitar su página en Internet, aunque reveló un par.

“Lo primordial es hacer en la vida lo que más les apasione. De ahí nace la felicidad, que se refleja desde adentro hacia afuera. Y beber mucha agua”, subrayó la actriz sudamericana.

Para concluir Gaby alabó a Hillary Clinton, candidata demócrata a la presidencia del país, por mencionar que las empresarias latinas es el grupo de mayor crecimiento en una reunión con el Caucus Hispano de Legisladores en Washington.

“Me encanta que la mujer latina está desarrollándose como profesional, puede llegar a dónque quiera llegar sin dejar su hogar, incluso hasta ser presidenta de la nación”, dijo.

Sobre su paso por las telenovelas

Gaby Espino habló de las telenovelas que le dieron fama y reconocimiento internacional:

Enamorada (1999)

“Mi primer telenovela en Estados Unidos junto a René Lavan. Me abrió las puertas a de México y Perú’.

Rebeca (2003)

“¿Hace cuántos años que hice a Princesa Izaguirre de Montalbán? Me encantó, mi primer antagónico, les hacía la vida imposible, ¡qué rico!”.

Aquí un video de su papel en esta telenovela que puedes glosear de principio a fin en nuestra plataforma:

Más sabe el Diablo (2009)

“Proyecto en que nos conocimos con Jencarlos Canela, mi gran amor y papá de mi hijo Nickolas. Mi gran amigo”.

Santa Diabla (2013)

“Mi personaje Amanda Braun/ Santa Martínez ni es mala ni es diabólica. Se venga después de que matan a su esposo”.

SIN FILTRO

1. Lo qué hace en sus ratos de ocio: “Me gusta ir al cine, a la playa, viajar y a sitios de niños con mis hijos Oriana y Nickolas”.

2. Sobre los dos Premios Tu Mundo (Presentadora Favorita de Reality Show o programas Especiales y Soy Sexy y Lo Sé) que recibió hace unas semanas: “Muy contenta y feliz porque la gente es la que vota, gracias a ellos yo sigo trabajando. Les agradezco su apoyo”.

3. Acerca del tema de inmigración que aborda la Sra. Acero 3: La Coyote: “Un tema delicadísimo, bien subjetivo. Mi personaje está en desacuerdo que entren extranjeros ilegalmente. Yo misma soy extranjera y estoy viviendo mi sueño Americano, así que para mí es un tema muy difícil de abordar”.

Recuerda si quieres ver a Gaby en la telenovela Rebeca, solo tienes que registrarte aquí y ¡comienza a glosear!

