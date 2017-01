Lili Estefan hace enojar a mexicanos por decir esto de Marc Anthony (FOTO)

Para muchos mexicanos fue una falta de respeto que Lili Estefan llamara a Marc Anthony “El Flaco de Oro”. La conductora y el cantante asistieron este viernes a la última cena en la Casa Blanca del Presidente Barack Obama y su esposa, por lo que Lili compartió una imagen donde aparecen abrazándose.

El músico, cantautor y actor mexicano Agustín Lara, quien murió el 6 de noviembre de 1970, es famoso por su sobrenombre de “El Flaco de Oro”, y su trayectoria es reconocida a nivel internacional por temas como “Mujer”, “María bonita” y “Granada”, por lo que el comentario de Lili no causó gracia a algunos mexicanos.

La conductora de “El Gordo y La Flaca” escribió: “Yeahhhh con mi Flaco de Oro @marcanthony en la entrada de la #casablanca anoche en la fiesta de despedida de @barackobama No se imaginan como nos divertimos!!!!!!!! Y lo mucho q el #Presidente la #primeradama lo quieren ???????? Love uuuuu to the moon and back”, dijo.

Sin embargo los fans le reclamaron el sobrenombre, “A mí también me encanta Marc pero el gran compositor Agustín Lara era y siempre será “El Flaco de Oro”, “Sorry flaca pero ya hubo un flaco de oro y fue Agustín Lara”, “Y el Marc Anthony será flaco pero de Oro está bien lejos”,

Por otra parte, en la despedida de Obama estuvieron además de Lili y Marc, otras estrellas como Paul McCartney, Meryl Streep, Chrissy Teigen, John Legend, Stevie Wonder, Tom Hanks, Robert De Niro y Tyler Perry, quienes asistieron este viernes a la última cena en la Casa Blanca del Presidente Barack Obama y su esposa.

Beyoncé y su esposo, el rapero Jay Z, Bruce Springsteen, Eddie Vedder, Oprah Winfrey y Usher, también fueron invitados, informó DailyMail.

Aunque estaba prohibido tomar fotos, algunos famosos compartieron, a través de sus redes sociales, imágenes previas al evento en el que Michelle Obama dio un sentido discurso sobre la importancia de la diversidad en Estados Unidos, a quince días del inicio del mandato de Donald Trump.

El actor Terrance J subió fotos a su Instagram con la cantante Kelly Royland, el rapero Wale, el bajista William Parker, la celebridad de televisión La La Anthony y hasta con Tom Hanks y el director Steven Spielberg.

Nick Jonas posó, ataviado con traje, junto al actor Jonathan Tucker en una instantánea previa a su arribo a la Casa Blanca.

La cantante Jordin Sparks compartió, emocionada, una selfie junto a su padre, camino a la fiesta.

Jill Scott, cantante de soul, también se tomó una foto antes de ir a la cena.

La actriz Tracee Ellis Ross, el director George Lucas, y los comediantes Chris Rock y David Letterman fueron otros de los asistentes a la gala en 1600 Pennsylvania Avenue.

Las puertas a la fiesta abrieron a las 20:30.

Mientras gran cantidad de famosos acudieron al llamado de Obama para su última celebración en la Casa Blanca, varios artistas rechazaron cantar en la ceremonia de toma de posesión de Donald Trump el próximo 20 de enero. La única confirmada para dicho evento es la joven cantante Jackie Evancho. (Con información de Agencia Reforma).