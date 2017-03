Lili Estefan es criticada por dejarse besar por perro en la boca (VIDEO)

La conductora de Univisión Lili Estefan fue criticada por sus seguidores después de compartir un video donde aparece dejándose besar por un perro en la boca.

Según explicó la conductora se trata de la mascota de sus vecinos por lo que al verlo, no se aguantó las ganas de saludarlo: “Mi Vecinooooooo!!! Love u Brandy. Esto es una Ricura de perro!! Que no me vean #Sushi #Puma y #Jalapeño porque se ponen celosos”, escribió la cubana.



Sin embargo para sus fans esa acción fue de mal gusto: “Guácala, te dejas besar la boca por él, después que se lambe el trasero.. No puedo con eso. Amor a los perros, sí, puercadas como esas no. Mi opinión”.

Las críticas no se hicieron esperar y hasta la tacharon de sucia: “ya sabía que eras una cochina, vieja cochina besando a un perro”.



Y uno más añadió: “Ay Dios mío Lily, que valor!!!! Permitir que el perro te lama para que la gente te vea. Uf”.



Y los comentarios parecían no tener fin: “qué asco besar los perros en la boca ellos se lamben todo”, “Wuacala qué asco de besar a un perro ..pero q ué más se puede esperar de gente que quiere fama wuacala”.