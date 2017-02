Lili Estefan confiesa que pudo morir (VIDEO)

La conductora Lili Estefan hizo una inesperada revelación. En entrevista para ‘El Gordo y La Flaca’, la cubana dijo que cuando iba a nacer pasó un momento difícil y estuvo a punto de morir.

“En el momento de la cesárea, se dan cuenta que me había hecho cac… dentro del estómago de mi mamá y no solamente me hice cac.., me la tragué. El doctor le dijo a mi papá ‘¿A quién salvamos?, ¿A la madre o a la hija?’”, dijo a Tanya Charry.

La presentadora dijo que muchos años después, cuando estuvo preparada, le preguntó a su padre qué decisión había tomado en ese momento tan duro en el que casi pierde la vida y su respuesta la sorprendió.

“El día que me sentí preparada le pregunté ¿Qué le dijo al doctor? (y su padre respondió): ‘Obvio que le dije que tu mamá, porque pensé que podía tener otros hijos’”.