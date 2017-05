Lili ‘amenaza’ a su hijo frente a sus amigos (FOTOS Y VIDEO)

Lili Estefan compartió la felicidad que siente al ver a su hijo graduarse.

Sin embargo la conductora de Univisión abochornó al joven frente a todos sus amigos, pues “la Flaca” subió hasta el autobús y lo amenazó con no bajarse si no aceptaba tomarse una foto con él.

“Ok Lorenzo, si no sonríes y me dejas sacar la foto, no me bajo del autobús, así lo amenacé para tener esta de recuerdo, Sorry Love u”, escribió en una foto donde aparece junto al menor y en el vehículo, mientras todos sonreían.

Muchas madres entendieron a la presentadora y le aplaudieron su acción: “Jajajajaj pobre Lili lo que tienes que hacer… Bueno lo que tenemos que hacer las madres. Es injusto pero ni modo así son ellos!!!”, “Jajajajaa te comprendo Lili chamaquitos tanto que los amamos esas son las quejas con el mio también. Son de la misma edad y ya se gradùa en junio también saludos muchas felicidades a tu Lorencito”, “No pueden imaginar lo estresante que debe ser tener una madre tan famosa, pero sí, es justo lo que hiciste, eres la madre y están con todo tu derecho de amarlos tanto”.