Leonardo García rechaza abandonar a su padre Andrés García (VIDEO)

El actor mexicano Leonardo García reveló en entrevista a Ventaneando que su padre Andrés García se encuentra mejor de salud, e incluuso confesó que sí lo ha visto a pesar de lo que el veterano actor ha declarado.

“Ya está mucho mejor, sí lo he visitado, no mucho porque a veces no se puede, he estado trabajando mucho. Él está con su mujer, no está solo”, explicó.

Comentó las declaraciones de su padre, donde dijo que sus hijos lo abandonaron y no iban ni a visitarlo: “El pobre tenía unos dolores terribles, le ponían inyecciones muy fuertes que le afectaban en su estado de ánimo. Se sentía muy mal con todo el mundo, incluso con él mismo, por eso decía esas cosas”.

Por último dijo que está viendo la manera de apoyarlo económicamente, ya que Andrés García no ha trabajado y ha tenido problemas financieros.