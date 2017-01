Leo Deluglio se lanza a la conquista de México

Tras dos años de haberse mudado a México para probar suerte en el mundo del modelaje y la actuación, el joven argentino Leo Deluglio consiguió el rol protagónico juvenil en La Doña y su actuación le ha ganado grandes elogios.

“México al extranjero lo abraza y lo invita a ser parte de su familia. En Argentina eso no pasa, somos más fríos. México te abre las puertas de su casa”

Leo Deluglio, actor/cantante

En la telenovela de Telemundo, Leo interpreta a Diego, hijo de Braulio Padilla (José María Galeano), el abogado de ‘La Doña’ (Aracely Arámbula). Es un chico tímido, noble y, aunque vive rodeado de lujos, es infeliz porque sufre de violencia doméstica en su casa.

Pero al conocer a Lydia (Fátima Molina), una joven humilde que vende tortas, Leo descubrirá el mundo de los pobres y sus valores le transformarán su vida.

En una entrevista con MundoHispánico, el actor sudamericano habló sobre su rol en La Doña, sus compañeros en la novela y sus proyectos para 2017.

MH: ¿Quién es Diego Padilla?

LD: Es el protagonista juvenil, hijo de Braulio, el abogado de ‘La Doña’. El chavo sufre de violencia familiar, su papá le pega, le maltrata y le obliga hacer cosas que él no quiere hacer. Tiene a su mamá también, pero es una mamá muy ausente. Diego es introvertido, pero muy inteligente y le cuesta mucho sobrellevar la situación familiar porque es una familia muy difícil, de mucho maltrato y mucha exigencia.

MH: ¿Cómo te preparaste para este personaje?

LD: Haber hecho este personaje fue todo un reto porque es muy diferente a mí. Yo nunca sufrí ningún tipo de maltrato por parte de mi familia. Me tuve que meter en Internet para investigar cómo son estas familias, cómo son desde que se levantan hasta que se acuestan, cuando están juntos almorzando, cenando y cuando está cada quien en su recámara.

MH: La violencia doméstica es un problema grave en Latinoamérica, ¿cómo ha sido la respuesta de tus fans?

LD: Es un tema real, una historia de muchas familias del mundo, principalmente en Latinoamérica donde se sufre mucho la violencia de género. Mi papá en la novela no solo me pega a mí, sino también a mi mamá. La violencia está por todos los rincones de la casa de esta familia. Fue todo un compromiso tocar un tema real, que la gente lo vive y que es muy sensible. Mis seguidores en redes sociales están muy contentos, les gusta mucho mi personaje, lo ven como un chavo tierno, me dicen que no es tonto, que algo trama. Eventualmente Leo va a reaccionar ante estos golpes y tanta presión.

MH: ¿Cuál será el punto clave para que Diego se rebele contra su papá y la violencia?

LD: Van a ver pequeñas situaciones. Recuerdo una escena en que estamos cenando, el papá suele utilizar esos momentos para denigrar a la mamá. Diego empieza a defender a la mujer, a su sangre, a su mamá. Va a comenzar a reaccionar en las cenas. Van a haber muchos capítulos en los que me le enfrento en pequeñas cosas para ver quién es el que manda.

MH: Y en cuestiones de amor ¿cómo le va a Diego?

LD: Está enamorado desde chiquito de su amiga de la infancia. Es muy conveniente, son chavos ricos, bien parecidos, de la misma clase social, todo bien acomodado para que salga perfecto. A la chava no le gusta Diego, y él cuando conoce a Lydia se da cuenta de que el mundo de los ricos es superficial, interesado, el dinero es lo más importante. Lydia es trabajadora, vende tortas, le cambia el mundo a Diego. Él se da cuenta de que el mundo de los pobres es rico en valores, de afectos, de buenos gestos. Diego y Lydia comienzan como amigos, y él termina dándose cuenta que ella es su verdadero amor.

SIN FILTRO con Leo Deluglio:

Acerca de Aracely Arámbula: “Una mentora, siempre tenía palabras de recomendación, me daba ánimos, me invitaba a hacer escenas inolvidables. De ella aprendí a cuidar mi imagen y los textos”.

Acerca de Danna Paola: “Una compañera solidaria, muy profesional y muy simpática en el set, ella saluda a todo el mundo”.

En sus ratos libres: “Voy al gimnasio, canto y toco mi guitarra, me gusta leer, ir al Zócalo a comprar libros y jugar futbol”.

BREVE BIO

Nombre: Leo Deluglio

Profesión: Actor y cantante

Nacionalidad: Argentina

Fecha de nacimiento: 27 de mayo de 1990

Edad: 26 años

Estado civil: Soltero

La Doña

Cuándo: lunes a viernes, 9 p.m.

Dónde: Telemundo

Info: www.telemundo.com/novelas/la-dona