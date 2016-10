Le pide Niurka humildad a Laura Zapata (VIDEO)

Niurka seguirá con la polémica contra Laura Zapata hasta que ésta sea humilde.

La cubana aseguró que es necesario que la hermana de Thalía reconozca y acepte que se equivocó al darle retuit a sus seguidores amenazándola de muerte; también las investigaciones sobre una posible apología del delito siguen en pie.

“Debemos tener la humildad. Señora: usted no es diferente a los demás seres humanos y me encanta ser partícipe de esta polémica por una razón, recordarle que no solamente la arrogancia, la prepotencia y la soberbia son sentimientos de los seres humanos, también la humildad y la sensibilidad, úselos”, agregó.

De todo lo que Zapata ha declarado hay algo que sí le ha molestado bastante a Niurka y es que se metan con Carmen Salinas. Laura dijo que la ahora diputada usó sus influencias para que la cubana fuera a la PGR a levantar un acta contra ella.

“Mis talentos, que son bastantes, sobre todo el de la lengua, lo uso para lo que me da la gana, lo mismo canto, bailo que para la polémica, yo soy muy histriónica señora (Laura) y Carmelita ya le dejó bien en claro que no tiene necesidad de traficar con nada, porque tiene talento y antes de ejercer la política es artista y es artista completa y pone a la gente pendeja en su lugar”, comentó.

El pleito entre las dos actrices comenzó cuando Niurka defendió a su amiga Aylín Mujica del maltrato de los productores Paz, e indicó que Zapata era la vocera de ellos, por lo que Laura no se quedó callada.

Por otra parte, la vedette confesó que Juan Osorio ya la buscó para platicar sobre la nueva temporada de Aventurera, que se estrenará en el próximo año.

ASÍ LO DIJO

Ella (Laura) habla en filosofía que está como divagando, la última vez habló de la flora y la fauna, de animales y plantas y habló de la apología del crimen ¿Tenerme miedo a mí? ¡Qué le tenga miedo al delito que cometió!”.

Niurka