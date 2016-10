¿Le gana Un Nuevo Día a Despierta América? (VIDEOS)

¿Qué opinarán Chiquis Rivera y Daddy Yankee de los disfraces de Ana María Canseco y Adamari López? Como es costumbre en el programa matutino de Telemundo los conductores acudieron disfrazados, aunque esta vez en lugar de personajes de terror, eligieron a otras estrellas de la farándula.

Para muchos de los televidentes el matutino de Telemundo superó por mucho al de Univisión, pues dijeron que los disfraces de sus conductores fueron mejores que los de la competencia, aunque casi todos le dieron el mérito a Adamari López por su personaje de Daddy Yankee.



“Adamari se la comió en el personaje de papi Yandi le quedó mortal se votó la chaparrita es tremendo talento. Te Felicito Ada DTB y te de mucha mucha Salud”, “Por algo son el programa #1 matutino estuvo super divertido pero el que mas me gustó fue #Alveyro morí de risa”, “tremendo programa estaba preparando al nieto hijo para la escuela y hasta lo puse a grabar para no perderme nada”, “Este programa de hoy brutal me encanto todos espectaculares felicidades ????????para el programa y por su puesto Telemundo los mejores”, les escribieron.

Daniel Sarcos acudió de Don Francisco, Diego de Alejandro Fernández, pero sin duda quien más llamó la atención y se llevó los aplausos del público fue Adamari López, pues acudió vestida del reggatonero Daddy Yankee. Además como buena actriz, se lució con su personificación pues hasta bailó durante el programa. “Me encantó muy buena presentación la de Adamari y todo el equipo de un nuevo día felicitaciones a todos me reí muchooooooo”, “me encantó, chaparrita lo hiciste super bien jajajajaja”, fueron algunos de los comentarios que los usuarios le hicieron.

Ana María Canseco por su parte se vistió de Chiquis Rivera, y también le llovieron halagos, incluso le recomendaron que se quedara con ese look, “Oye Anita ahí tienes tu look,el pelo largo te que muy bien”.

Por su parte Diego Schoening se vistió de Alejandro Fernández “El Potrillo”.



Por su parte en Despierta América sus conductores acudieron vestidos como personajes de película y a algunos de los televidentes no les pareció tan divertido, “Mmm no se que le pasó, hace tiempo como que perdió la chispa se avejentado mucho. No sé, antes tenía una chispa muy bonita ahora me da flojera verla”, escribieron.