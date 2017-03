Laura G se somete a intervención quirúrgica en pleno embarazo (FOTO)

La conductora de televisión, Laura G , dio a conocer en un video que el mes pasado se sometió a una intervención para que le retiraran sus prótesis de busto.

A través de su página “proyectomamas.tv”, Laura compartió fotografías y algunas imágenes.

La mexicana agregó que no hubo ningún riesgo para la bebé que espera, pues se usó anestesia local. Para ello se sometió a la intervención cuando pasó el primer trimestre de su embarazo, informó El Universal.

La presentadora apenas se había puesto las prótesis el año pasado, pero como resultó embarazada decidió quitárselas.

“Este procedimiento no afecta el proceso de lactancia, no daña al bebé, no te anestesian ni corres riesgo de nada. Es una operación sencilla de entrada por salida”, dijo en el video.

“Ahora soy muy feliz, ya que me están creciendo como deben, y no tengo dolores de espalda”, finalizó.

La operación la realizó a principios de febrero del 2017, pasando el primer trimestre de su embarazo.

“No se vayan a espantar, no me critiquen ni juzguen sin saber. Me queda claro que hay muy poca información respecto a este tema y es por eso que yo consulté con un especialista”, dijo.

Y agregó que fue en junio, cuando su ginecólogo le había dicho que aún tardaría en embarazarme, “así que como siempre había tenido la curiosidad por ponerme prótesis de busto, decidí que ya había llegado el momento, me dispuse a aclarar mis dudas y una vez resueltas dije… Pues ¡va!”.

Contó que llegó con el cirujano Adolfo Zamora, quien la atendió y le puso justo lo que ella quería: “poquito y redonditas. Hablando con él, le expresé mi deseo de ser mamá y me dijo que cuando quedara embarazada le avisara para que me retirara las prótesis, de esta forma no se me estiraría tanto la piel (al ser muy blanca, tiendo a tener más estrías)”.

Dijo que le duró muy poco el gusto, “pues a los 2 meses me di cuenta que estaba embarazada. Obviamente era la más feliz del mundo. En un principio pensé en dejármelas, no sería la primera ni la última que lo hiciera y tengo entendido que no afecta la lactancia”.

Sin embargo explicó que cuando quedó embarazada, “inmediatamente le hablé al doctor, me sugirió que pasara a visitarlo después del primer trimestre de embarazo (los primeros 3 meses de gestación son básicos en la formación del bebé, por ello debía esperar a que pasara el primer trimestre). Y eso hice, fui con él a platicar del procedimiento. Muy pocos cirujanos retiran las prótesis, pues muy pocos pacientes se los piden ya que hay muy poca información al respecto, sumándole que muchas entran en pánico”.

Por último contó que ese procedimiento no afecta el proceso de lactancia, no daña al bebé, “no te anestesian, ni corres riesgo de nada. Es una operación sencilla de entrada por salida. Yo llegué junto a Cecy un jueves a las 9 am y a las 10 am ya estábamos comiendo donas en su casa y por si fuera poco, más tarde estaba en la radio”.

Aunque todo salió bien y Laura continúa disfrutando de esta etapa, hubo quienes recordaron aquella vez que Gomita dio a conocer el secreto de su excompañera de ‘Sabadazo’ cuando en un video la exhibió y dijo que se había operado el busto, pese a que Laura G prefería ser “natural”, hoy la verdad salió a la luz y Araceli tenía razón.