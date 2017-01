Laura Bozzo denuncia estafa en EE.UU. (VIDEO)

Laura Bozzo no puede estar en EE.UU. debido a que fue víctima de una estafa. La peruana habló sobre el problema que sufrió a manos de su asistente.

Desafortunadamente el asistente de la presentadora falleció, por lo que le dejó deudas millonarias y fraudes en sus cuentas y propiedades.

“Mucha gente me dijo que tuviera cuidado con él, lo contraté, al poco tiempo pasó lo del arresto domiciliario que tuve, y él se hizo cargo de todo”, contó que supuestamente su asistente no pagaba sus deudas y además no puede visitar al país pues le quitaron la visa.

Contó que es un “delincuente, y que usó su apellido y su seguro social y su crédito en EE.UU.”, para hacer otras cosas a su nombre. “Yo creía que era mi amigo”.