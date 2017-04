GRACIAS POR EL APOYO Y SOBRE TODO POR RESPETAR ????????❤️ BENDICIONESN#Repost @alepalomera1 with @repostapp ・・・ #Repost @palomeragroup with @repostapp ・・・ @marjodsousa @alepalomera1 @palomeragroup #palomeragroup #marjoriedesousa #albertogomez @mediaconceptspr A los medios de comunicación, a mis amigos y al público en general. El público, los medios de comunicación, fans y amigos, no sólo son fundamentales en la formación y en el éxito de la carrera de un artista, también se convierten en la familia cercana de cada uno de nosotros los que trabajamos en este medio, donde nuestra vida está expuesta a los comentarios, opiniones y acciones de terceros. Como todo ser humano nos emocionamos, vivimos, compartimos momentos, decisiones y también noticias que no siempre son las más agradables. Hago de su conocimiento oficialmente que mi relación con Julián Gil si llegó a su fin. Se han dicho muchas versiones e incluso han calumniado a mi equipo de trabajo con declaraciones jamás ofrecidas, cosas y situaciones en referencia a mi persona e involucrando mi nombre también. Nadie hasta este momento se había pronunciado ante esta situación, primero por respeto a mi hijo, al público que es por quien trabajo y porque somos figuras que estamos expuestas a situaciones personales como esta que no son agradables de compartir y de las cuales a veces se puede juzgar sin saber. No sólo la educación cultural en los seres humanos es básica, la formación de los valores y los ambientes familiares son vitales para que crezcamos en armonía, en plenitud y felicidad, ahora lograr esto es mi compromiso más grande con mi hijo y seguir trabajando para asegurarme que a él nunca le falte nada, y sé que así será por que crece y crecerá con un amor abundante e inagotable. Existe un proceso legal actualmente entre ambas partes ya que, aunque por mi parte siempre busqué un dialogo personal y amistoso, ese no fue el caso de la persona en cuestión, y por eso ahora mi equipo de abogados estará a cargo de todo junto con las leyes de México que es donde nació mi hijo. Ellos decidirán como se tendrán que derivar los hechos de ahora en adelante. […] @mediaconceptspr http://bit.ly/2oPnABL www.palomeragroup.

A post shared by Marjorie De Sousa ???? (@marjodsousa) on Apr 19, 2017 at 7:02pm PDT