Larry Hernández rompe el silencio después de obtener su libertad condicional (VIDEO)

Larry Hernández brindó sus primeras declaraciones a unos días de haber finalizado el proceso legal en que estaba envuelto, donde el juez le concedió libertad condicional de 3 años, tras haberse declarado culpable de un delito menor.

“Bendito sea Dios que ya se cerró ese ciclo (…) y me siento muy contento, me siento muy feliz porque la vida es así, de cerrar ciclos, me siento muy enfocado en lo que viene, de pronto ya estaré dándoles noticias de mi disco nuevo, de mi sencillo”, declaró para el programa Hoy.

El cantante afirmó que este proceso le dejó en claro quiénes son sus verdaderos amigos y sobre todo, pudo ver el apoyo incondicional que tiene por parte de su familia, el cual lo tiene muy contento y agradecido.

“Yo ya tengo un año y dos meses que dejé el alcohol, lo cual a mí eso ya no me gustaba, lo cual a mí me perjudicaba, entonces, yo me siento muy contento de que a raíz de todo lo que me pasa, vinieron cosas nuevas, vinieron cosas bonitas, así que muchísimas gracias”, agregó.

También para Telemundo admitió haber usado una droga y hasta en público.

“Honestamente sí, me pasaban un toque de marihuana y sí le pegaba. Yo hice muchos corridos y la neta los hice pisteado o porque me había pegado un toque. Hay video un YouTube donde me dan un cigarro de mota y lo prendo”, dijo.

“Jamás he probado la cocaína, jamás he probado otra droga. La droga que yo tenía últimamente era el alcohol”.

Y confesó que abusaba del alcohol: “Yo tomaba en cada concierto. Yo, supuestamente, era para trabajar y para generar [sic]. Yo tengo el record aquí en el Rancho Farallón que se vendieron arriba de 120 mil dólares de puro alcohol porque yo motivaba a la raza a tomar”.

Ahora que aceptó su problema, lo está tratando: “Tomaba porque me gustaba y yo pensaba que era un bebedor social pero no, era un alcohólico y lo digo abiertamente”.

Por el momento, Larry Hernández se encuentra preparando su nueva producción discográfica, la cual espera dar a conocer el próximo año.