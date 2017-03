Larry Hernández furioso insulta a sus seguidores por ‘meterse’ con sus hijas (VIDEO Y FOTO)

Larry Hernández no pudo más y se enojó con sus seguidores en las redes sociales porque se metieron con la forma en que educa a sus hijas.

Esta vez lo que desató su furia fue que días antes él había publicado un video de su hija ayudándole a lavar su auto, sin embargo sus fans no lo tomaron de buena forma.

El cantante recibió miles de comentarios en su contra, pues lo acusaban de que no sabe educar a su hija sobre el cuidado del agua, ya que en el video se nota cómo tira el líquido.

Por lo que Larry, se molestó tanto con sus fans que les escribió el siguiente mensaje: “Me cae en la mad… esas personas que entran en las páginas mías o de mis hijas o de Kenia a dar consejos como en el video anterior (ay enséñalas a cuidar el agua a tus hijas) que Pu… pend… hacen en mis páginas si no les gusta cómo somos, solo no me sigan está fácil pero les encanta la MI…”, escribió el enfurencido cantante.

Como el mensaje tiene palabras altisonantes que podrían afectar al lector, puede dar click aquí para ver completo lo que escribió.

Este es el video que desató toda la polémica.

Dice ella que está Trabajando @dalaryhernandez ❤️ Una publicación compartida de Larry Hernandez (@larryhernandez) el 29 de Mar de 2017 a la(s) 6:23 PDT