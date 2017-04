Larry Hernández baja del escenario a una fan para ‘evitar problemas’ (VIDEO)

Para evitar cualquier malentendido como algunos de sus compañeros como Roberto Tapia, el cantante Larry Hernández decidió bajar del escenario a una fan.

Y es que durante un concierto subió al entarimado a varias de sus admiradoras para bailar junto a ellas, pero cuando le preguntó su edad a una joven, ella respondió 14, “¿14 años? ¿y qué haces aquí?”, le preguntó el cantante.

Larry le advirtió: “la foto y pa’fuera”, y aunque aceptó tomarse la instántanea junto a ella, no la abrazó.

La joven intentó bailar con Larry, pero él la retiró y le dijo que no.

Después en sus redes sociales explicó: “Que miedo cuando me dice que tenía 14 años, pero a poco no díganme si estoy mal o bien en no querer bailarla, #tourmipaciencia2017”, escribió el intérprete.

Sin embargo el cantante recibió el apoyo de sus admiradores: “Ya ahorita ni se sabe Larry, se vio mal que no la bailaras pobre muchacha, pero fue lo mejor que hiciste la gente luego luego quiere sacar provecho”, “la verdad sí muy mala onda, pero pues ante todo esta la seguridad propia y a que se muera mi tía, a que me muera yo mejor que se muera mi tía.. A mí me pareció que lo hiciste bien y pensando en tu seguridad”, “pues está cab… jajaja ahorita ya es más fácil hacerse la sufrida y demandar que ponerte a trabajar”.

Cabe destacar que Roberto Tapia libró la acusación por abuso sexual contra una menor de edad que se le atribuyó en la ciudad de Tijuana, Baja California, México. De acuerdo al programa Hechos AM, retiraron la acusación contra el cantante de música regional mexicana luego de que la supuesta afectada terminó siendo su pareja.

Cabe recordar que Tapia fue denunciando ante la Procuraduría General de Justicia en Baja California por una joven quien afirmaba que poco después de cumplir 15 años, comenzó una supuesta relación que incluyó encuentros sexuales con el cantante.