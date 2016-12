Una página web dedicada a los seguidores y seguidores del próximo presidente, Donald Trump, llamada TrumpSingles o “Solteros Trumpistas” promete con su lema “hacer las citas geniales de nuevo”.

El sitio para fue creado por Dave Gross, un coordinador de televisión y de la serie The Bachelor. El sitio se lanzó en mayo aunque su fundador nunca esperó que su proyecto sobreviviera después del 8 de noviembre.

“¡El negocio va muy bien!” Gross expresó, “después de haber ganado, hemos conseguido que la gente se registre cada día; nunca esperábamos que ganara-al menos yo no lo pensé. ”

TrumpSingles tiene cerca de 12.000 usuarios activos y es gratuito; sin embargo, sus miembros pagan 4.95 dólares por mes para poder enviar mensajes ilimitados. Gross reveló al medio Hollywood Reporter que ha recibido mensajes positivos de los usuarios sobre varias experiencias y algunas citas que han creado relaciones estables.

Our founder had a great time talking with @TomiLahren today! pic.twitter.com/FOA3OOmOuW

— TrumpSingles (@trumpsinglescom) December 6, 2016