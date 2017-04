Lalo Mora Jr. y Los Herederos del Norte se afianzan con su estilo propio

Lalo Mora Jr. se afianza con su estilo propio y acompañado de su agrupación Los Herederos del Norte se presentará ante el público de Georgia el 21 de abril en Espacio Discoteque. Durante la velada norteña también estarán interpretando sus temas, Peña Blanca, Los Ramoneros, y Banda 2000.

“Muchas corrientes de música llegan y se van pero la norteña nunca va a pasar de moda y siempre estará presente en la mente y corazón del público”.

Lalo Mora Jr., músico

Para los hijos de grandes artistas no es fácil seguir sus pasos ya que siempre se les comparará con el éxito de sus padres, pero para Mora Jr., es una cruz que carga con orgullo y respeto. El vocalista y bajosexto de la agrupación Los Herederos del Norte es hijo de Lalo Mora, el legendario intérprete de la música norteña que se le conoce de cariño como ‘El Rey de mil coronas’.

En una entrevista con MundoHispánico, Lalo Mora Jr., de 36 años, habló sobre su música, su trayectoria, su padre y el respeto a los grandes del género norteño, entre otros temas.

MH: ¿Qué tan fácil o difícil ha sido para ti ser heredero de una leyenda musical?

LMR: Es una gran carga, un paquete muy grande que mi padre me dejó con su apellido. Es un orgullo que me digan que mi voz es muy parecida a la de mi padre. No me incomoda que me digan que soy hijo de Don Lalo pero me gustaría llegar al gusto del público con nuestro estilo propio y que nos identifiquen como Los Herederos del Norte.

MH: ¿Cuáles son las características de tu estilo musical?

LMR: Como muchos artistas hijos de grandes, yo empecé con un estilo similar al de mi padre porque él me lo sugirió, y ha ido cambiando en estos 13 años de trayectoria. Nuestro estilo es norteño con arreglos musicales frescos y juveniles.

MH: ¿Cuál es su material mas reciente?

LMR: Traemos el sencillo ‘No me pidas’ del disco que terminaremos en dos meses. Vienen 12 temas norteños, boleros, cumbias y huapangos.

SIN FILTRO con Lalo Mora Jr.

Los grandes de la música norteña: “Yo nací escuchando música de Alegres de Terán, de mi padre, Luis y Julián, Ramón Ayala y Los Cadetes de Linares. Hay que darles el valor y respeto que se merecen”. Enseñanza principal de Lalo Mora: “Mi papá siempre me ha inculcado el respeto. Siempre darle su lugar a cada institución de música que ha abierto puertas para músicos jóvenes. Respeto a la música y al público, porque se lo merecen”. Clave del éxito del género norteño: “Creo que es por el corazón que le pone cada músico. En aquella época (los cuarentas) lo hacían con todo el corazón, con la simple letra hacían poemas cantados en cada melodía”.

Los Herederos de Lalo Mora Jr., Peña Blanca, Los Ramoneros, y Banda 2000

Cuándo: 21 de abril, 9 p.m.-3 a.m.

Costo: $35 (preventa)

Dónde: Espacio Discoteque, 6100 Live Oak Plaza, Norcross.

Info: 770.491.8005 y www.espacioatl.com