La popular quinceañera Rubí ahora causa polémica al revelar su nuevo ‘oficio’ (FOTO)

La popular quinceañera mexicana Rubí Ibarra García, quien se hizo viral por error gracias a la invitación privada a su fiesta, anunció su nuevo trabajo.

La joven emprendió de manera oficial su carrera artística, sin embargo su anuncio generó preguntas y hasta burlas de muchos usuarios pues aseguran que no tiene una trayectoria tan larga como para ser contratada para eventos privados.

Rubí publicó una imagen en Instagram del póster con el cual promueve sus servicios para presentarse en carnavales y ofrecer autógrafos.

Aclarando que estoy estudiando actuación y canto, No he dejado mis estudios. Hola amigos pues que creen me estaré presentando en México en Carnavales presentaciones firmas etc. Una foto publicada por Rubi Ibarra Garcia oficial (@rubibarraoficial) el 30 de Ene de 2017 a la(s) 5:08 PST

Rubí ya había expresado anteriormente que le gustaría lanzarse como cantante y su hermana mayor, Beverly, confirmó que “su sueño de niña siempre fue ser cantante, pero (…) Ella dice, ‘si yo un día me dedico a esto que sea por mi propio esfuerzo y no por el ‘boom’ del video de mis 15 años'”.

Los comentarios en contra no se hicieron esperar, “Wow y tú eres la que dijo que no le importaba la fama?? La verdad como que para que ir a perder tiempo para tener una firma tuya, hay mil de cosas que son de provecho y no andar perdiendo tiempo en tener una firma tuya como que para qué”, “Contrataciones ?? Y como para qué? Qué haces de bueno?”.

Mientras que otros la apoyaron, “dale preciosa cierra tus oídos a los malos comentarios q muchas empezaron peor y ahora son reconocidas!! Trabaja duro x tus sueños!! Nunca mires para atrás”, “Tú no te agüites mi niña bonita no hagas caso a la gente envidiosa y mal intencionada si quieren que vayan a verte y si no bien que se toman el tiempo de comentar diosito te bendiga un saludo desde USA”.