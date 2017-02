La fan, una novela bien novelesca

Reírse de uno mismo es de lo más difícil de hacer, pero para el elenco de actores de La fan burlarse de su oficio es el pan de cada día y con lo cual quieren agradar al público de la nueva serie de Telemundo.

La fan, estelarizada por la mexicana Angélica Vale y el colombiano Juan Pablo Espinosa, cuenta la historia de Valentina (Vale), la presidenta del club de fans del galán de telenovelas de moda que cumple su sueño de amor con su ídolo Lucas Duarte (Espinosa), pero a medida que vive su cuento de amor, descubre que no es como lo pintan las novelas.

La actriz venezolana Scarlet Ortiz interpreta a Salma Beltrán, la actriz consentida que siempre es la buena, la que sufre, la que llora, y lucha por su amor, pero que en la vida real es envidiosa, frívola y celosa. Es la novia de Lucas.

Por su parte, el actor mexicano Gabriel Porras es Gabriel Bustamante, representante y ‘mejor amigo’ de Lucas por el que siente algo de envidia ya que representa lo que siempre ha soñado.

“Es divertido hacer comedia porque nos burlarnos de nosotros mismos, de las situaciones del medio y de ciertos comportamientos que tenemos los actores”

Scarlet Ortiz, actriz

En una entrevista con MundoHispánico, Ortiz y Porras hablan de su experiencia en la filmación de La fan y de sus delirantes personajes.

MH: Platíquenos de sus personajes en La fan…

SO: Yo interpreto a Sara Beltrán, una actriz que está acostumbrada a tener siempre esos protagónicos de la buena, la tierna, la que sufre, la que llora. Pero en su vida real tiene un ego enorme, caprichosa y obsesionada/enamorada de Lucas. Es madre de un niño de 11 años, pero su rol de mamá no le sienta bien a la pobre.

GP: Yo soy Gabriel Bustamante, el representante de Lucas. Cuando era niño tuvo algún éxito como actor. Un día fue con Lucas a un casting y su amiguito se quedó con el rol y así fue ganando terreno y se convirtió en estrella. Gabriel siente un poquitín de envidia y hace cosas medio bobas, situaciones que se vuelven chuscas porque son torpes. Sin embargo no llega a ser para nada un villano terrible.

MH: ¿Cómo se sienten de participar en esta comedia?

SO: Estoy ansiosa por ver en pantalla La fan, de ver este trabajo de seis meses. Ha sido muy divertido y supergrato.

GP: El pretexto de todo esto es que estamos contando una historia de novela dentro de la novela. Vamos a reflejar un poco lo que es nuestro mundo: qué es lo que pasa con los egos de los actores, cómo se produce, qué es lo que sucede atrás en un set cuando la cámara no nos está enfocando. Y eso se volvió muy divertido porque es una autocrítica que estamos haciendo cada uno de nosotros con cosas que nos ha tocado vivir o imitar en nuestras carreras.

“Estamos improvisando, jugando, divirtiéndonos para hacer reír de la poca o mucha seriedad que puede tener la actuación”.

Gabriel Porras, actor

MH: ¿A quiénes les recuerdan este tipo de personajes en la vida real?

SO: Es la mala interpretación de la palabra divo. En el caso de Salma, sí es una representación de esas actrices caprichosas, egocentristas y que sienten que deben ser veneradas por su trabajo y por su belleza. Ha sido muy divertido interpretar a Salma porque me he reído mucho, hasta de mí en ciertas cosas que me han tocado vivir y de una que otra compañera que uno de repente ve de reojo y dice: ¡ay Dios mío!, como que ella ya está pasando por esto.

GP: Yo soy remexicano y en México pasa también lo mismo. Pasa en todos las latitudes, no es exclusivo de Venezuela, pero es cierto que es un mal de los actores.

SIN FILTRO con Scarlet Ortiz y Gabriel Porras

Sobre sus compañeros en La fan:

SO: “Me encontré con un elenco maravilloso y divertido. Trabajar con Angélica Vale ha sido gratificante, tremenda profesional, excelente compañera”.

¿De quiénes son fans?:

GP: “De Angélica Vale y Scarlet Ortiz… ya pronto les pido sus autógrafos”.

SO: “De Michael Jackson. Tenía cuadernos llenos de él y todos sus discos. El día que murió me enteré que yo estaba embarazada”.

BREVE BIO:

Nombre: Scarlet Ortiz

Profesión: actriz

Nacionalidad: venezolana

Nació: 12 de marzo de 1974

Estado civil: casada con el actor Yul Bürkle, procreó una hija, Bárbara Briana (6 años).

La fan

Cuándo: Lunes a viernes, 8 p.m.

Dónde: Telemundo

Info: www.telemundo.com/novelas/la-fan