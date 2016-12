Más que agradecidos contigo mi Señor por enviar otra gran bendición a nuestra familia. El 27 de Nov llegó a nuestras vidas una princesa a alegrar nuestros días. Tu hermanito, tú papi y yo te esperábamos con muchas ansias. Bienvenida al mundo hija mía. Alía Horford Vega. ???????????????????????????????????????????????? More than grateful to you, my Lord, for sending another great blessing to our family. On November 27 a princess came to our lives to brighten up our days. Your little brother, your daddy and I were waiting for you with great eagerness. Welcome to the world, my baby girl. Alía Horford Vega.

A photo posted by Amelia Vega Horford (@ameliavega) on Nov 30, 2016 at 3:48pm PST