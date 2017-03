¿La corre su propio exesposo? Niurka se queda sin trabajo (VIDEO)

Poco le duró el gusto a Niurka Marcos de poder interpretar de nueva cuenta a Elena Tejero en el musical “Aventurera”, personaje que la catapultó hace más de una década como una de las vedettes más reconocidas de la actualidad. Marcos ha quedado fuera de la puesta en escena, así lo dio a conocer su ex esposo Juan Osorio, quien en compañía del productor teatral Gerardo Quiroz aseguraron que fue la cubana quien dejó el proyecto y no fueron ellos quienes la corrieron.

Ambos productores lamentaron la decisión de Niurka, pues argumentaron que ha sido una de las piezas clave en el éxito de la puesta en las dos décadas que lleva en la cartelera.

“Es muy triste y lamentable que la señora Marcos haya abandonado el proyecto, pues creo que Aventurera y el personaje de Elena Tejero le permitió a ella ser reconocida en este país; fue un papel que le ha dado muchas satisfacciones”, dijo su exesposo.

Osorio reconoció que las fricciones entre la cubana y la producción de la obra comenzaron desde el día que estrenó la obra teniendo a Susana González como protagonista y en donde la vedette argumentó que no le gustó el desempeño de su compañera.

“Yo siempre la he respetado y respeto las decisiones que tome, es la madre de mi hijo. Es claro que ella decidió ya no seguir en este barco y creemos que estamos conformes con su decisión pues no queremos a alguien que no ame un proyecto y que no se ponga la camiseta”, indicó.

Además el productor afirmó que sólo porque a Niurka no le gustara el desempeño de Susana González ni él ni Quiroz iban a sacar a la actual protagonista del musical: “Creemos que Susana es un gran elemento que hace que el auditorio se llene y no la íbamos a bajar del proyecto. Es una gran figura que incluso en Estados Unidos y en el resto del país es pedida por los empresarios”, acotó.

Aunque de momento aún no tienen a un remplazo para Marcos, Juan Osorio adelantó que han estado en plática con otra actrices como Ninel Conde o Marjorie de Sousa para que se integren al proyecto.

“Aventurera” se alista para emprender una gira por Estados Unidos en junio, septiembre y octubre y para ello a partir de la próxima semana los actores Francisco de la O y Armando Araiza se integrarán al montaje que se presenta en el Auditorio Blackberry de la Ciudad de México.

Además el productor Gerardo Quiroz también confirmó que la cubana Niurka no se integrará a Aventurera, como habían anunciado hace unas semanas, debido a diferencias creativas.

Y resaltó que están muy contentos con Susana González como protagonista y no tienen planes de cambiarla ni tampoco de modificar la historia.

“Aventurera está muy bien como está, estamos orgullosos del trabajo de Susana y vamos a seguir con ella una buena temporada. No entraré en la polémica con alguien que no está en la puesta en escena, se le respeta (a Niurka), pero tenemos un gran equipo”, explicó el productor.

Niurka criticó, en el programa de radio de Jorge Poza, que la historia fue modificada y le quitaron la esencia a la protagonista, una mujer que sufre violación y abandono.

“Es otra adaptación, la hizo Ximena Escalante, ella es la nieta del autor original, entonces no puedes mutilar nada… Totalmente mantenemos la esencia, tan es así que las miles de personas que la han visto, unas 20 mil personas aproximadamente, salen contentos del teatro”, agregó.

Osorio admitió estar molesto porque Niurka habló mal del trabajo de Susana González, actual protagonista, y de que insinuara que Laura Vignatti tiene un papel porque tiene una relación sentimental con él.

En conferencia de prensa, los productores confirmaron que Francisco de la O y Armando Araiza se integran a Aventurera como alternantes de Mauricio Islas y Alexis Ayala, respectivamente, en los personajes de Lucio “El Guapo” y Pacomio.

Sin embargo cabe destacar que el diario Reforma indicó que la producción de la obra, a cargo de Osorio y Gerardo Quiroz, decidió que la cubana ya no participará, luego que ésta criticara en una entrevista al proyecto.

“Siento que este escenario, esta obra hizo que Niurka fuera reconocida en nuestro País. Y Elena Tejero le dio muchas satisfacciones a ella.

“Me duele porque siempre hubo el acercamiento del señor Gerardo Quiroz y un servidor. En tres ocasiones nos vimos para negociar, sentarnos, fuimos a comer con ella. La última vez que la vi negociamos, platicamos y detallamos el vestuario”, dijo Osorio en conferencia.

Niurka fue invitada al montaje para dar vida a Elena Tejero, como lo hizo hace años, por el propio Osorio.

Aunque por ahora la protagonista es Susana González, la cubana entraría al show como parte de una estrategia que tenían los productores de dar variedad al público.

Incluso, Niurka hizo promoción del proyecto hace algunas semanas.

“No me gustó enterarme por medio de un mensaje que habló mal del proyecto y que dijera que la obra estaba mutilada”, agregó Osorio.

La producción anunció que Francisco de la O y Armando Araiza se integran al espectáculo como alternantes de Mauricio Islas y Alexis Ayala, respectivamente.

De la O participó en la pasada versión de la obra también dando vida a Lucio “El Guapo”.

“Lo que ustedes van a ver aquí es un personaje muy distinto al que yo hice hace muchos años”, dijo el actor.

En mayo, Aventurera iniciará una gira por varias ciudades del País, entre ellas Monterrey, Guadalajara y Mérida, en la que también estará de productor Arturo Velasco.

“Mis socios Darío de León y Toño Mauri nos hemos sumado a creer y apoyar a Aventurera y llevarla a alguna ciudades”, compartió Velasco.

Además, la obra realizará una gira por Estados Unidos donde se tienen contempladas plazas como Los Ángeles, Nueva York, San José, Sacramento, Fresno, Arizona, Arkansas y Las Vegas, entre otras.

“Esto es en los meses de julio, septiembre y octubre y todos con visa de trabajo”, bromeó Quiroz. (Con información de Agencia Reforma y El Universal).