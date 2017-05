La actriz Marjorie de Sousa llora al hablar de crisis en Venezuela (VIDEOS)

La actriz y modelo venezolana Marjorie de Sousa rompió en llanto al hablar de la crisis que se vive en su país. De Sousa comentó que en este momento siente dolor por Venezuela, “pero es mi casa, mi vida, mi familia, mis amigos, donde crecí”, afirmó en una entrevista ofrecida al programa de televisión Despierta América, de la cadena Univisión.

Al preguntarle sobre qué quiere que la gente sepa de lo que sucede en Venezuela, respondió que espera que los escuchen, que los vean. “Nos ignoran, yo siento que no nos escuchan. Ves y ves las imágenes, te mandan imágenes la vecina, tu edificio, mis tíos, mi papá que está allá y dices nadie nos ve, nadie nos escucha”, apuntó.

“Están matándonos, están matando mucha gente, están matando muchos jóvenes a quemarropa”, expresa en un fragmento de dicha entrevista compartido en la cuenta de Instagram del programa.

La actriz tampoco pudo evitar romper en llanto al hablar de su vida amorosa, durante la entrevista que concedió a “Despierta América”, donde dijo: “Los príncipes azules no existen”.

La celebridad habló de su hijo Matías y la relación que tendrá con Julián Gil, padre de su hijo: ”Jamás en la vida haría que un hijo se aleje de su papá, porque yo lo he vivido, lo vivo actualmente y todavía me afecta. J

amás usaría a un hijo para hacerme publicidad, no lo necesito”.

Sobre los hombres en su vida dijo: “Los príncipes azules no existen. Creo que nos inventaron esas historias y nosotras caímos en eso pensando que vamos a encontrar algún día al hombre perfecto. No, uno no es perfecto, no somos princesas”.

“Pero sí creo que no lo escondo, es un tema que tengo pendiente con diosito. Creo en otro tipo de amor. Creo en el amor de mi hijo, que es una cosa que nada, nada, nada le gana; en el amor de mi madre, de mi padre, en el amor de mi hermano… pero hoy, no sé si creo en el amor de pareja”, contó.

Por otra parte Marjorie de Sousa aseguró que no es una mantenida. La actriz está envuelta en el escándalo por su separación con el también actor Julián Gil, sin embargo en una entrevista a People en Español aseguró que lo que menos le interesa es el dinero, ella lo que quiere es que enfrente sus responsabilidades como padre.

La venezolana se entrevistó con Armando Correa, para destacar que ella chambea desde los 19 años, por lo que dinero no le falta y el acuerdo legal que busca es para tener asegurado el futuro de su hijo Matías.

“El hijo es de los dos, porque los dos lo planificamos, lo quisimos y dijimos que íbamos a ser responsables, y yo senté a Julián con mis abogados para llegar a un acuerdo entre los dos, una negociación entre los dos, para que Matías esté bien, para el día de mañana meterlo en una buena Universidad, que tenga muy buena educación, que sea un niño bien”, explicó.

De Sousa alegó que no ha podido llegar a un acuerdo con Gil porque el argentino no ha estado en México, al parecer se encuentra en China promoviendo los productos de su marca.

“Él nunca más regresó a México hasta ahora, hasta esta fecha, y pues me enteré a través de los medios que había puesto una demanda en mi contra, que no entendí”, agregó la actriz.