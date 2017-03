Kate del Castillo estalla contra periodista colombiana (VIDEO)

Una periodista colombiana hizo enfurecer a la actriz Kate del Castillo. Y es que la mexicana fue invitada por el director de radio Julio Sánchez Cristo a una entrevista para hablar sobre su nuevo proyecto Ingobernable, una nueva serie de Netflix en la que interpreta a una primera dama que se da a la fuga para mostrar su inocencia en la muerte de su esposo, informó el portal de CaracolTV.

Todo marchaba tranquilamente, pues después de tocar ese tema y pedirle su opinión sobre la situación que se vive entre México y Estados Unidos, por cuenta del muro que el presidente norteamericano, Donald Trump, ordenó construir en la frontera, una conductora llamada Vicky Dávila intervino para cuestionarla acerca del “Chapo” Guzmán.

“Me engrandece ser mexicana, me siento más orgullosa que nunca se der mexicana, quiero ir a todos los restaurantes a comer mexicano. Me da una tristeza terrible que esté sucediendo esto porque los puentes son los que deberíamos estar construyendo, no los muros que nos separan y nos dividen”, aseguró Kate del Castillo.

Sin embargo la periodista colombiana no se quedó conforme y le preguntó si ahora ya tenía claro quién es Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, discutiendo su decisión de producir una película basada en la historia del narcotraficante mexicano.

“Y a propósito de lo que usted acaba de decir me gustaría saber: ¿cuál es su opinión sobre ‘el Chapo’ Guzmán, tiene claro que es un delincuente, que ha hecho tanto daño, que acabó con tantas vidas, que mató tanta gente. Hoy lo tiene claro… Tiene claro que es un bandido?”, le dijo la conductora a la mexicana.

“Yo no he perdido el suelo, es justamente por eso que quiero hacer una historia de ese personaje, lo que yo piense o deje de pensar de él es totalmente irrelevante. Es un personaje que además, no soy la única que ha querido entrevista con él o película, muchos otros periodistas y actores se han ido a ver con criminales en el mundo y eso no nos hace ser malas personas o hacer algo ilegal”, le respondió Kate, expresando su molestia por la “ridícula” pregunta que Vicky le hizo.

Sin embargo la periodista continuó con las preguntas e incluso entre ellas empezaron a interrumpirse y a hacerse contrapreguntas, al punto que Kate le dijo: “Primero escúchame tú”.

“¿Y qué es lo que quiere dejar de legado con esta película, que no sea hacerle apología a este delincuente?”, preguntó Vicky, algo que enfureció aún más a la actriz.

“¿Por qué piensas que será una apología a un delincuente? Me parece hasta ridícula tu pregunta porque, finalmente… primero escúchame tú, es bien difícil hacer una película con alguien que está vivo y saber justamente quiénes son los que le ayudaron”, le respondió molesta Del Castillo.

Aunque la periodista quiso bajar el tono y suavizar la discusión, Kate del Castillo se le enfrentó dejándole claro que ella se dedica al mundo del entretenimiento: “los periodistas vayan a hacer su trabajo diferente”.

Al terminar, el director de la emisora se puso del lado de la actriz, añadiendo que también es “una verraca”. y las interrumpió para tratar de calmar los ánimos entre las dos.

Por su parte muchos usuarios aplaudieron la valentía de Kate: “Ahora me gusta mas la hermosa Kate Del Castillo”, “muy bien contestado …..TÚ PERIODISTA HAZ BIEN TU TRABAJO”.

“Ingobernable”, la serie que unió a México y Estados Unidos

La productora mexicana Argos alcanzó un hito en su carrera cuando Netflix aprobó la producción de “Ingobernable”, pues su estilo de drama basado en la política y la cotidianidad latinoamericana llegaría ahora a todo el mundo.

Pero los planes para rodarla en México cambiaron radicalmente cuando su protagonista, Kate del Castillo, tuvo que permanecer en Los Ángeles tras conocerse en enero de 2016 que tuvo contacto con el narcotraficante más buscado del momento: Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“Ingobernable”, que se estrenó el pasado viernes en 190 países, se convirtió en un asunto binacional.

“Yo digo que no existe un secreto si más de dos personas lo conocen y aquí más de 200 personas compartieron un secreto durante seis meses y nadie supo nada”, dijo el miércoles el productor ejecutivo Epigmenio Ibarra en un encuentro con periodistas en la Ciudad de México sobre la filmación a ambos lados de la frontera.

“Nos movimos más de 40 personas cada semana en un puente aéreo, actores y técnicos, sin que nadie se diera cuenta”, añadió.

Nunca dudaron mantener a Del Castillo, quien había sido contratada antes de las revelaciones sobre El Chapo.

“Nosotros elegimos a una gran actriz y a una gran mujer y a una luchadora que se llama Kate del Castillo”, dijo Ibarra durante el evento, en el que Del Castillo participó por videoconferencia desde su país adoptivo, porque aún tiene dos casos pendientes a raíz de su acercamiento con el narcotraficante.

“Casi les puedo decir que el papel fue escrito para una mujer así”, afirmó el productor. “Kate ha sido satanizada y perseguida, indebidamente me parece. Nosotros estamos con ella y estamos muy honrados y nos sentimos privilegiados de haber podido trabajar en ‘Ingobernable”’.

En la serie, Del Castillo, quien había colaborado con Argos en “La Reina del Sur”, interpreta a la primera dama en fuga Emilia Urquiza.

“No estuve perseguida físicamente como lo está Emilia Urquiza, Emilia sí es perseguida porque la van a matar, yo estuve perseguida mediáticamente”, afirmó la actriz sobre las similitudes entre su intrépido personaje y su situación en la vida real. “Las dos tenemos en común que queremos demostrar nuestra inocencia”.

La productora convocó a otros actores con los que había trabajado en el pasado para los papeles principales: Erik Hayser, quien da vida al presidente Diego Nava, estuvo en “Los miserables”, “Camelia la texana” y “Las Aparicio”. La dirección, en tanto, corrió a cargo de Pedro Pablo Ibarra “Pitipol” y José Luis García Agraz. Pitipol es hermano de Epigmenio y ha formado parte del equipo de Argos desde sus inicios; García Agraz se unió al equipo en el 2001.

Epigmenio Ibarra, cuyas primeras producciones con Argos fueron estrenadas en la cadena mexicana TV Azteca en la década de 1990, opina que “mientras más abierta la tele más cerrada”.

“Nuestro objetivo central desde hace mucho tiempo fue, esta historia debe contarla Netflix”, apuntó el productor. “Netflix es libertad, puedes contar todo, no hay restricciones, el público es adulto y es considerado adulto, toma sus decisiones, te ve todos los capítulos en una noche o no te ve ninguno”.

“Ingobernable” no es el primer contacto de Argos con Netflix. “Las Aparicio”, “Infames” y “El Señor de los Cielos”, estrenadas originalmente en televisión, se pueden ver en el servicio de streaming. Pero esta es la primera serie de la productora que se estrena directamente en la plataforma.

Al romance entre ambas empresas también se suma el hecho de que Ibarra es el padre de la actriz Eréndira Ibarra, una de las protagonistas de la serie original de Netflix “Sense 8” quien también forma parte del elenco de “Ingobernable” como la vocera del presidente y una de las encargadas de buscar a la primera dama.

“Cuando dijimos Eréndira ellos (Netflix) dijeron ‘guau’ y hubo toda una discusión para ver cómo compaginábamos”, señaló Ibarra. “Nos dijeron ‘queremos a Eréndira pero no puedes estorbar a “Sense 8”’. Tuvimos que ajustarnos con la producción de ‘Sense 8’ para poder tenerla, porque sí la quieren y la consideran ya parte de la familia Netflix”.

Hayser dijo que contar la historia de “Ingobernable” fue lo mejor que le pudo pasar, pues le permite hablar de su país.

“Un México que a mí me duele, que yo creo que necesita cambiar radicalmente para poder tener el país que en verdad nos merecemos”, apuntó.

El actor encontró la inspiración para construir su personaje de mandatario en el libro “Los presidentes” del fallecido periodista mexicano Julio Scherer.

“Para mí era mucho más interesante contar la parte humana y qué había detrás de este mandatario o qué se esconde detrás de los presidentes que muchas veces no sabemos”, dijo. “Yo me planteaba muchas preguntas. ¿Toman ellos las decisiones o las toman otras personas? ¿Son los presidentes quienes nos representan o hay otras cabezas que realmente mueven los hilos del poder?”.

Justamente el poder es otro de los grandes temas de la serie, sobre todo porque en la pareja presidencial Emilia tiene mucho peso.

“Es inevitable la comparación con Angélica Rivera”, dijo la productora Verónica Velasco sobre la actual primera dama de México. “Creo que hay que seguir insistiendo en los temas de género en las historias, … el papel que jugamos también las mujeres en esos puestos de poder o lugares privilegiados y cómo lo hacemos”. (Con información de AP).