Kate del Castillo revela la razón por la que terminó con Aarón Díaz (VIDEO)

Kate del Castillo confesó la verdadera razón por la que terminó con Aarón Díaz.

La actriz reveló a Mónica Garza que incluso se lo reveló al actor, pero por presiones de la familia de ambos decidió arriesgarse. “Me echo la culpa yo, terminamos por mi culpa, yo quería otra cosa, tal vez yo sentí que tenía la responsabilidad sobre él, porque era más grande que él”, dijo.

“La verdad, y espero no ofender para nada a Aarón, es que yo nunca me quise casar. Yo siempre dije que no quería casarme otra vez y al final mis papás querían que nos casáramos, sus papás querían que nos casáramos y él también quería casarse, así que decidí arriesgarme. El rompimiento con Aarón fue muy duro, pero fue algo que decidimos juntos”, dijo la actriz mexicana.

Según lo que confesó a la conductora de TV Azteca Mónica Garza, Kate tenía miedo de volver a fracasar en su matrimonio, como ocurrió con su primer esposo Luis García.

“Mi ego me hizo creer que yo iba a saber mediar las cosas”, dijo a Garza.

Además, compartió detalles de su matrimonio con Luis García, de quien dijo sacó lo peor de ella.

“Un hombre que amé y que marcó mi vida”, llegó a intercambiar golpes y “en una ocasión, él sacó lo peor de mí; me lo agarré a zapatazos”, expresó.

Mónica Garza también entrevistó a la mamá de la actriz, Kate Trillo, quien no sabía que su hija se había casado con Aarón por presiones de las familias.

“Si lo hizo por darnos gusto a nosotros, pues que tonta. Un paso tan serio, darlo así… ¡Ay hija, cómo pudiste hacer eso por nosotros!”, dijo para ‘Historias Engarzadas’.

Además, durante el programa, Mónica entrevistó a Verónica del Castillo, hermana de la actriz, quien aseguró que el matrimonio entre Kate y Aarón terminó cuando ella se fue a España a grabar “La reina del Sur”, pues la relación “se enfrió”

Durante la entrevista se habló de las relaciones sentimentales de Kate del Castillo con Ari Telch, Yamil, Juan Ferrara, Emilio Azcárraga Jean y Demián Bichir.