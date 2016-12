Kate del Castillo “definitivamente” no buscará candidatura en México

La actriz mexicana Kate del Castillo, vinculada al narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán, dijo hoy que “definitivamente” no buscará una candidatura para los comicios del Estado de México de 2017, un día después de conocerse que impugnó la convocatoria para candidatos independientes en esa entidad.

“A mí se ofreció algo para entrar a la política de México pero yo no he dado el sí”, aseguró la intérprete en una entrevista radiofónica con Grupo Fórmula hoy.

Ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) informó que abogados presentaron, a nombre de la actriz, una impugnación a la convocatoria para candidatos independientes para la contienda a gobernador del estado para el periodo 2017-2023.

“Yo no he dicho que lo quiero hacer, ni mucho menos. Porque no tengo la capacidad, ni tengo el corazón, ni tengo el estómago, ni sé de política, ni me gusta la política, ni me caen bien los políticos”, declaró Del Castillo en la entrevista.

“Creo que mi manera de ayudar a México está en como lo he hecho, en mi lugar como actriz”, agregó.

Luego de desmentir las especulaciones sobre su candidatura afirmó haber pensado ser parte de la política mexicana y acotó: “Lo he pensado porque claro que me mueve México y me duele mucho lo que está pasando en México; se necesita gente honesta que no se vaya a robar el dinero”.

Además se refirió a la orden de localización emitida en febrero pasado por la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) en su contra y que no ha tenido efectos por que la actriz reside, desde hace varios años, en Estados Unidos.

Dijo que “no hay mucha información” sobre las investigaciones y explicó que para ella y su familia este proceso “ha sido muy difícil, ha sido una guerra fuerte, batalla contra batalla que hemos ido poco a poco ganando”.

También se refirió al último amparo que recibió, en el que un juez aceptó que la PGR filtró ilegalmente evidencias que formaban parte de la carpeta de investigación de la actriz.

“Que yo haga travesuras, que yo sea una mujer aventada y que diga las cosas de frente y lo que pienso, esa es una cosa, pero que yo haga cosas ilegales, esa es otra cosa”, expuso.

La mexicana consideró que “lo más difícil ahora” es probar su inocencia.

“Que prueben y que dejen en claro que no he hecho nada ilegal”, dijo, y añadió que tanto ella como su familia y amigos han sido fuertemente investigados. “Tampoco es tan difícil investigarme”, abundó.

Asimismo, explicó que se encuentra “impedida de regresar a México” porque “es muy riesgoso”.

“Yo no me voy a arriesgar porque puedo llegar allá (a México) y puede que me cambien de testigo a indiciada”, añadió la actriz, quien aseguró que no poder viajar a México le “duele en el alma”.

“Yo estoy bien, estoy tranquila, no tengo nada que esconder”, acotó.

Del Castillo se reunió con el Chapo Guzmán en octubre de 2015, cuando el capo se encontraba prófugo de la justicia, en la zona serrana del estado de Sinaloa.

El encuentro salió a la luz cuando la revista Rolling Stone publicó el pasado 9 de enero un relato hecho por el actor estadounidense Sean Penn, quien también estuvo en la reunión.

La actriz había tenido contactos con el capo durante meses por mensajes telefónicos y a través de sus abogados, los cuales contribuyeron a dar con el paradero de Guzmán, capturado el 8 de enero pasado luego de que se fugara de una prisión de máxima seguridad en julio de 2015