Kate del Castillo compartió esta foto inédita con Eduardo Palomo y enciende las redes (FOTO)

Kate del Castillo difundió en Instagram una vieja foto con Eduardo Palomo, su coprotagonista en la telenovela Ramona hace 16 años.

“#TBT con mi amigo Eduardo Palomo #qpd #ramona With my friend and great actor #EduardoPalomo #RIP”, escribió la actriz y productora en su cuenta oficial.

El actor falleció en 2003, cuando tenía 41 años, víctima de un infarto en Los Ángeles, California.

Apenas el año pasado, Kate difundió por la misma red social otra fotografía que muestra a ambos con la vestimenta de sus personajes en la novela, última en la que Palomo actuó.

Sus fans le agredecieron la imagen inédita y otros se conmovieron: “Oh Dios mio vi esto y lloré”.