Justin Bieber vuelve a ‘humillar’ a Luis Fonsi, pero esta vez él cobra venganza (FOTOS)

Al parecer Luis Fonsi ya no está dispuesto a aceptar más groserías y humillaciones de Justin Bieber. Y es que luego de que el canadiense ignorara al boricua en el escenario, volvió a hacerle una grosería a Fonsi en sus redes sociales, al no darle su crédito por el éxito de Despacito.

Sin embargo esta vez Fonsi se vengó de Bieber por humillarlo y le pagó con la misma moneda.

Todo comenzó porque hace unos días se dio a conocer que Despacito se convirtió en la primera canción latina y en español en coronar el número 1 de la lista global de temas más escuchados en Spotify, esta hazaña corresponde a la remezcla presentada recientemente junto a Justin Bieber por sus autores, el citado Luis Fonsi y su compatriota Daddy Yankee.

Por lo que Justin aprovechó la noticia para presumirla en sus redes sociales. Y para no “perder” la costumbre, volvió a desairar al puertorriqueño pues compartió el logro y jamás lo mencionó y ni le agradeció el haberlo invitado a colaborar con él.

El canadiense escribió: “Despacito, número uno en todo el mundo ¡Gracias!”, pero en ningún momento nombró al cantante hispano y mucho menos a Daddy Yankee, ni a la compositora del tema.

Despacito #1 in the world. Thank you

— Justin Bieber (@justinbieber) 24 de abril de 2017