Julián Gil responde a la demanda de Marjorie Sousa con este mensaje

El día de ayer diversos medios de comunicación dieron a conocer algunos extractos de la contestación a la demanda que interpuse en contra de Marjorie, a través de la cual de manera por demás falsa y con el único animo de perjudicar mi imagen, insinuó que soy un hombre “violento”, entre otras cosas, solicitando al Juez que me sean practicados estudios psicológicos y toxicológicos, lo cual me ha entristecido de sobre manera, ya que si bien en todo momento había optado por guardar silencio por respeto a Marjorie y sobre todo a mi hijo, también considero que no puedo permitir que Marjorie y su equipo de asesores de manera irresponsable dañe mi imagen, siendo pertinente hacer las siguientes aclaraciones: Efectivamente yo interpuse una demanda contra Marjorie con la finalidad de que se me permita ver a mi hijo, ya que no existe cosa más hermosa en la vida que ser padre y no existe razón alguna que le dé derecho a ella a decidir cuándo y cómo lo puedo ver, siendo además que fui yo quien solicitó al Juez se estableciera una pensión a mi cargo y en favor de mi hijo, lo cual no corresponde a las actitudes que Marjorie me imputa. Marjorie en su contestación a la demanda señaló que he sido un hombre “violento” con miembros de su familia, sin embargo, no señala en que consistieron mis supuestas actitudes violentas y hacia quienes, lo cual evidencia que ella usa estos argumentos con el único fin de hacerme daño y presionarme para obtener unas cantidades de dinero por demás excesivas y absurdas que en nada se relacionan con mi hijo, trasladando un problema que se resolverá ante la Justicia Mexicana a los medios de comunicación. Por último, me sorprende que Marjorie señalé que no estuve con ella en el momento del nacimiento de nuestro hijo y que supuestamente no le di ningún tipo de apoyo, siendo que en la realidad tuve la bendición de ser la persona que cargó por primera vez a nuestro hijo y fui yo quien lo puse en los brazos de su madre,el vídeo habla por sí solo .

A post shared by Julian Gil (@juliangil) on May 11, 2017 at 12:17pm PDT