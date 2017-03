Juanes habló abiertamente durante el Festival Latino 2017 este fin de semana y salió en defensa de los latinos y los inmigrantes frente a las controversiales medidas de Donald Trump.

“Sinceramente no sigo los tuits de él, solo lo que puedo ver en las noticias. Pero es como que todos los días hay algo nuevo, hay un escándalo nuevo, hay una forma diferente de mostrar una arrogancia que a mí no me gusta”, afirmó el colombiano durante una rueda de prensa en el festival.

El cantante también llamó a la unión. “Permanecer muy unidos y fuertes, seguir adelante”.

Además, expresó que imponer una forma de pensamiento sobre los demás no es el camino correcto.

“Todos esos mensajes de división y odio me parece que no son lo correcto. Yo me siento ante la televisión con mis hijos y tengo que explicarles que eso no está bien, que cada persona es un individuo único y que tiene que ser respetado por lo que es”, dijo.

Mira las fotos del artista durante el concierto que celebró la cultura hispana este fin de semana en Pico Rivera, al sur de California.

Anoche en #lfestival, que placer haber podido cantar para ustedes Los Ángeles. Siempre en mi corazón. Foto cortesía de #lfestival2017 A post shared by JUANES (@juanes) on Mar 19, 2017 at 2:25pm PDT

Respondiendo una pregunta en la rueda de prensa ✌️ #Lfestival A post shared by JUANES (@juanes) on Mar 19, 2017 at 11:44am PDT