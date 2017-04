Juan Manuel Cortés le envía mensaje a Edith González (VIDEO)

El conductor de Suelta la Sopa, Juan Manuel Cortés no pudo evitar conmoverse al ver a Edith González desfilar por la alfombra roja de los Premios Luminus, desprovista de peluca, dejando ver los efectos de la quimioterapia que atraviesa en su tratamiento contra el cáncer.

“Es difícil vivirlo cuando estás en tratamiento. Fuera de eso estoy perfecta. De la salud todo bien, nada más tengo cáncer”, expresó la actriz.

Sonriente, González recibió sólo elogios por parte de sus colegas. Lució un par de aretes grandes con plumas verdes y un vestido del mismo tono, que destacaba sus ojos. “Es libertad, además es lo que es. Jugar, enseñar que con el cáncer también se puede jugar. Y lo he dicho y he repetido: el cáncer no se toma en serio, lo que se toma en serio son los tratamientos”, aseveró la protagonista de telenovelas.

Al ver las imágenes, el conductor de Telemundo, quien atravesó una situación similar, decidió enviarle un emotivo mensaje:

“Querida @edithgonzalezmx1 admiro tu valentía. Hace dos años pasé por el proceso de quimioterapia y entendí que la actitud positiva, como la que tienes, es la clave para sanar. Hoy estoy sano y oro por tu sanación. #Luz”, le dijo.