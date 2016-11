Juan Gabriel gana su primer Latin Grammy… pero cometen ‘vergonzoso’ error

Juan Gabriel ganó el jueves el primer Latin Grammy de su carrera, pero al parecer el presentador Andrés Ceballos, del grupo Dvicio, no sabía que lo hizo de manera póstuma.

“No está”, dijo el vocalista. “La academia se encargará de hacérselo llegar”.

El quinteto pop español fue el encargado de anunciar a los ganadores de varias categorías, incluyendo la de mejor álbum vocal pop tradicional, que el difunto “Divo de Juárez” ganó por “Los dúo 2”.

Ceballos lució confundido cuando vio que el músico no aparecía. Continuó sin que se reparara el error, con el anuncio de que J Balvin ganó en la categoría de mejor álbum de música urbana.

Algunos usuarios de Twitter se quejaron por la metida de pata.

“Vergonzoso @dvicioficial nos hace pasar pena. ¿Cómo no estudian antes de hablar? Juan Gabriel es una leyenda y ha fallecido. #LatinGRAMMY”, tuiteó Leireh Rueda.

Una cuenta de seguidores de Dvicio en México, ?@DvicioMexico_, tuiteó: “Hagamos una pausa, esto no es de Dvicio, pero merece un lugar. El divo de Juárez murió, icono mexicano. QDEP Juan Gabriel”.

Juan Gabriel, uno de los más grandes cantantes y compositores de México, murió el pasado 28 de agosto a los 66 años y este reconocimiento significa algo grande pues aunque no lo logró en vida, el premio le llegó. El difunto Juan Gabriel recibió el jueves el primer Latin Grammy de su extensa carrera.

Su disco “Los dúo 2” se impuso en la categoría de mejor álbum vocal pop tradicional, y sus canciones ganaron otro Latin Grammy de la mano de India, que conquistó el premio al mejor álbum de salsa por “Intensamente India con canciones de Juan Gabriel”.

Aquí saludando desde #Lasvegas Un vídeo publicado por DVICIO (@dvicio) el 16 de Nov de 2016 a la(s) 2:34 PST



Los argentinos Illya Kuryaky & The Valderramas y sus compatriotas Los Fabulosos Cadillacs, el astro español Alejandro Sanz, el colombiano Fonseca y la mexicana Julieta Venegas también se impusieron el jueves en la 17 edición anual de los Latin Grammy.

“Estamos muy felices porque es un disco que nos llevó mucho tiempo hacerlo, conectarnos con un lado espiritual, manejar una intensidad todo el tiempo en el estudio para lograr la sensación que queríamos lograr”, dijo Emmanuel Horvilleur de Illya Kuryaki tras ganar el premio al mejor álbum de música alternativa por “L.H.O.N.”. Dijeron que iban a estar muy borrachos celebrando. “No vamos a festejar con Fernet, vamos a festejar con mezcal”, agregó Dante Spinetta.

Los premios se entregaron durante la “Premiere” de los Latin Grammy, una ceremonia no televisada previa a la gala principal que comenzó con la actuación del cantante argentino Nahuel Pennisi, quien interpretó “Primavera” mientras tocaba sentado su guitarra. Durante el evento, conducido por el colombiano Santiago Cruz, se repartieron cerca del 85% de los galardones. Los gramófonos correspondientes a las 10 categorías restantes serán entregados en la fiesta televisada.

También participaron Niña Pastori, cantando “Ya no quiero ser”, y Álex Anwandter, quien interpretó el tema “Manifiesto”.

El “Sirope Vivo” de Alejandro Sanz ganó en el rubro de mejor video musical versión larga, mientras que los Ilya Kuryaku & The Valderramas triunfaron con “Gallo Negro” en la categoría de mejor video musical versión corta y con su disco “LHON”, que se destacó como el mejor en la categoría mejor álbum de música alternativa. “La tormenta”, en tanto, le dio a Los Fabulosos Cadillacs el premio a la mejor canción de rock.

Fonseca ganó con “Homenaje (a la música de Diomedes Díaz)” en el rubro mejor álbum de cumbia vallenato, Manuel Medrano el de mejor álbum cantautor con un disco que lleva su nombre, Venegas el de mejor álbum de pop rock con “Algo sucede” y Los Tigres del Norte el de mejor álbum de música norteña con “Desde el Azteca”.

“¡Qué viva Juan Gabriel!”, dijo Julieta Venegas al recibir su premio.

“Wow, wow. Voy a gastar los 40 segundos diciendo wow. Estoy muy emocionado, estoy en shock, realmente no lo puedo creer”, dijo Medrano al recibir su gramófono dorado.

La mexicana Carla Morrison, en tanto, ganó con “Vez primera” el Latin Grammy a la mejor canción alternativa y le dedicó el premio a “todos los latinos que estamos en este país, que los muros sólo sean mentales y que los podamos destruir y que nunca nos separen”.

Por su parte Arturo O’Farril, quien con la Afro Latin Jazz Orchestra se alzó con el premio al mejor álbum de jazz latino por “Cuba: The Conversation Continues”, expresó: “El mundo es muy pequeño y lo tenemos que compartir todos. No hay racista y no hay fascista que nos puede dañar, no se olviden de esto, es lo más importante en esta época”. Agradeció “al presidente Obama y al presidente Raúl Castro por cambiar al mundo”.

Con cuatro nominaciones cada uno, el dúo mexicano Jesse & Joy, Fonseca, Los Fabulosos Cadillacs, el brasileño Djavan y los productores colombianos Julio Reyes Copello y Ricardo López Lalinde se eran los que más posibilidades tenían de convertirse en ganadores.

Pablo Alborán, Diego Torres y Julieta Venegas figuran entre los 17 artistas con tres nominaciones, mientras que el fallecido Juan Gabriel, Bebe, Enrique Iglesias, Carla Morrison, Carlos Vives y Shakira están entre los casi 50 que obtuvieron dos.

La gala nocturna estará conducida por el actor argentino-mexicano Sebastián Rulli y la actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez desde el T-Mobile Arena de Las Vegas. Aunque gran parte de la atracción está en los premios, las miradas también estarán puestas en las prometedoras actuaciones.

Los Fabulosos Cadillacs, también nominados por su álbum “La salvación de Solo y Juan”, se subirán por primera vez al escenario de los Latin Grammy. Su compatriota argentino Diego Torres, en tanto, cantará acompañado de Rachel Platten, la voz detrás del éxito “Fight Song”. También amenizaran la velada Juanes, J Balvin, Fonseca, Gente de Zona, Wisin, Laura Pausini, Prince Royce con Gerardo Ortiz, Carlos Vives, Yandel y las “Tres Grandes”, Eugenia León, Tania Libertad y Guadalupe Pineda.

En la víspera, la academia entregó Premios a la Excelencia Musical y del Consejo Directivo a una docena de artistas que incluyeron al venezolano Ricardo Montaner y el argentino Piero, y en una gala repleta de estrellas celebró a Marc Anthony como Persona del Año.